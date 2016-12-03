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Spor

Sow'un Kartal'a boşu yok!

Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Moussa Sow, Çaykur Rizespor karşısında hat-trick yapmıştı

03 Aralık 2016 17:35

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Moussa Sow, siyah-beyazlılara karşı oynadığı 7 derbide de gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'ye 2012'de Fransa'nın Lille takımından transfer olan Sow'un, Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlardaki performansı dikkati çekiyor. Sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki hücum oyuncusu, bugüne dek Beşiktaş'a karşı oynadığı 7 derbide de gol sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertli ekibe 1 yıllık aranın ardından dönen Senegalli forvet, Beşiktaş'a karşı forma giydiği 7 maçta 8 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Sow ayrıca, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında 5 Şubat 2012'de Beşiktaş'a karşı oynadı. Sow, Türkiye'deki ilk golünü de 2-0 kazandıkları derbide kaydetti.

 

Derbi öncesi çok formda

 

Sow, derbi öncesi gösterdiği performansla göz doldurdu.

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Çaykur Rizespor karşısında sezonun ilk "hat-trick"ini yapan Senegalli golcünün, geride kalan 12 haftada 4 golü bulunuyor. 

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