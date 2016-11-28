Moussa Sow'dan altın üçleme

Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Moussa Sow, Çaykur Rizespor maçında sağ, sol ayak ve kafayla gol atarak "golden hat-trick" (altın üçleme) yaptı ve aralarında Burak Yılmaz'ın da bulunduğu listeye adını yazdırdı

Çaykur Rizespor deplasmanında 1-0 geriye düşen Fenerbahçe'de Moussa Sow, 18 dakikaya sığdırdığı üç golü sağ ayak, sol ayak ve kafayla atınca golden hat-trick yapmış oldu.

Yıldız oyuncu böylelikle adını Cristiano Ronaldo, Hasselbaink ve Burak Yılmaz gibi isimlerin de bulunduğu listeye ekledi.