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Spor

Moussa Sow'dan altın üçleme

Senegalli yıldız, Çaykur Rizespor deplasmanında 18 dakikada üç gol kaydetti

28 Kasım 2016 12:23

Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Moussa Sow, Çaykur Rizespor maçında sağ, sol ayak ve kafayla gol atarak "golden hat-trick" (altın üçleme) yaptı ve aralarında Burak Yılmaz'ın da bulunduğu listeye adını yazdırdı

Çaykur Rizespor deplasmanında 1-0 geriye düşen Fenerbahçe'de Moussa Sow, 18 dakikaya sığdırdığı üç golü sağ ayak, sol ayak ve kafayla atınca golden hat-trick yapmış oldu.

Yıldız oyuncu böylelikle adını Cristiano Ronaldo, Hasselbaink ve Burak Yılmaz gibi isimlerin de bulunduğu listeye ekledi.

 

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Moussa SowÇaykur RizesporBurak Yılmaz

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