'Ters Sow' para bastı

Fenerium, pazartesi günü satışa sunduğu ters baskılı Sow formalarından da büyük kazanç elde etti.



Moussa Sow'un Çaykur Rizespor maçında attığı rövaşata golüne ithafen tanesi 155 TL'den satışa sunulan formalardan 3 günde 4 bin 200 adet satıldı.

Hürriyet'in haberine göre; formalara ilginin devam ettiğini belirten Fenerium yetkilileri, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi ile birlikte en az 5 bin satış daha beklendiğini ifade etti.

Yetkililer, formaların kulüp kasasına katkısının bir haftada 1.5 milyon TL'yi bulacağını belirtti.