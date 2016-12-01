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Spor

'Ters Sow' para bastı

Fenerium yetkilileri, 1.5 milyon TL'ye yakın gelir beklendiğini açıkladı

01 Aralık 2016 11:49

Fenerium, pazartesi günü satışa sunduğu ters baskılı Sow formalarından da büyük kazanç elde etti.

Moussa Sow'un Çaykur Rizespor maçında attığı rövaşata golüne ithafen tanesi 155 TL'den satışa sunulan formalardan 3 günde 4 bin 200 adet satıldı.

Hürriyet'in haberine göre; formalara ilginin devam ettiğini belirten Fenerium yetkilileri, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi ile birlikte en az 5 bin satış daha beklendiğini ifade etti.

Yetkililer, formaların kulüp kasasına katkısının bir haftada 1.5 milyon TL'yi bulacağını belirtti.

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