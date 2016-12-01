Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybetti

Ziraat Türkiye Kupası C grubunda Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu'nda 2-1 mağlup etti.

80 dakikayı 10 kişi oynayan Fenerbahçe 24. dakikada Yiğithan'ın golüyle 1-0 öne geçti. 56. dakikada Gençlerbirliği, Rantie ile eşitliği yakaladı: Beraberlik golünden sonra atak futbolunu arttıran Gençlerbirliği 77. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol olmadı ve Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçından 3 puanla ayrıldı.

İsmail Köybaşı 10. dakikada atıldı

Fenerbahçeli İsmail Köybaşı, 10. dakikada savunmanın arkasına sarkıp kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Gürler'i düşürünce hakem Halil Umut Meler, direkt kırmızı kart gösterdi. Köybaşı böylelikle hafta sonunda ligde oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyme şansını kaybetti.

Advocaat as oyuncuları dinlendirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Gençlerbirliği karşısında takımını büyük bir rotasyon yaparak sahaya sürdü.

Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda 5-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde 10 değişikliğe gitti. Çaykur Rizespor maçından sadece Aatif Chahechouehe'yu Gençlerbirliği karşısında sahaya süren Hollandalı teknik adam, diğer oyuncularını ise Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde fazla forma şansı bulamayan isimlerden seçti.

10 oyuncu dinlendirildi

Advocaat, Beşiktaş derbisini de düşünerek as isimleri kadroya dahil etmedi. Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de oynayan Volkan Demirel, Şener, Özbayraklı, Simon Kjaer, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef, de Souza, Alper Potuk, Robin van Persie ve Moussa Sow'un yanı sıra Volkan Şen de 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı. Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise kaleci Ertuğrul Taşkıran ve Emmanuel Emenike dışında genç takım oyuncuları oturdu. Bu iki ismin yanı sıra altyapı oyuncuları Abdurrahman Canlı, Savaş Polat, Ramazan Civelek, Muhammed Samed Erkoç ve Erdi Can Şehit yedek kulübesinde forma şansı bekledi.

İlk 11'ler

Fenerbahçe:

Fabiano, Van der Wiel, Yiğithan, Neustadter, İsmail, Ozan, Caner Koca, Salih, Stoch, Aatıf, Fernandao

Yedekler: Ertuğrul, Abdurrahman, Savaş, Ramazan, Emenike, Muhammed Samed, Erdi Can

Gençlerbirliği:



Hopf, Ahmet Yılmaz, Palitsevich, Orhan, Halil İbrahim, Selçuk, İrfan Can, Khalili, Aydın, Serdar, Muriqi

Yedekler: Nihat, Ahmet Oğuz, Kulusic, Rantie, Matei, Owusu, Issah