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Dünya

Sovyetler döneminde açılan McDonald's restoranı kapatıldı

Rusya Halk Sağlığı Dairesi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde 1990 yılında açılan McDonald's restoranını, sağlık kurallarına uymadığı gerekçesiyle geçici olarak kapattı

21 Ağustos 2014 19:48

Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin bozulduğu, karşılıklı yaptırımlarla "Soğuk Savaş" rüzgarlarının estiği dönemde açılan McDonald's Rusya'da zor durumda.

turkrus.com'un haberine göre, gelen şikayetler üzerine denetim başlatan Rusya Halk Sağlığı Dairesi, Moskova'da SSCB döneminde açılan dahil restoran da dahil olmak üzere  dört McDonald's'ı geçici olarak kapattı.

Yapılan açıklamada yemeklerde kullanılan peynirden diğer bazı gıda maddelerine kadar denetlenen pek çok ürünün halk sağlığı normlarına uymaması nedeniyle bu kararın alındığı bildirildi.

McDonald's denetimlerinin devam edeceği belirtildi. Kapatılanlar arasında bulunan Puşkin Meydanı'ndaki mağaza 31 Ocak 1990 tarihinde açılmıştı. Bu mağaza halen dünyada en fazla ciro yapan McDonalds'lar arasında bulunuyor.

McDonald's yetkilileri, kapatma nedenlerini inceleyeceklerini ve hukuki itirazlarını yapacaklarını açıkladılar.

McDonald's 150 kadarı Moskova'da olmak üzere Rusya'da 430 restoran işletiyor. Yıllık cirosu 60 milyar rubleyi buluyor.

 

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