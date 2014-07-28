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Sağlık

McDonald's'da bozuk et yüzünden hamburgerler menüden çıkartıldı

Çin'de bazı McDonald's restoranlarında son kullanma tarihi geçmiş et kullanıldığı iddiaları üzerine Pekin ve Şangay'da hamburgerler menüden çıkarıldı

28 Temmuz 2014 21:38

Çin'deki bazı McDonald's restoranlarında hamburger satışı geçici bir süreliğine durduruldu.

BBCTürkçe'nin haberine göre, Şangay'daki fabrikada son kullanma tarihi geçmiş et kullanıldığı iddiaları üzerine, bu fabrikada üretilen ürünlerin geri toplanması çağrısında bulunuldu. Bunun üzerine Pekin ve Şangay'daki McDonald's restoranlarında hamburgerler menüden çıkarıldı.

McDonald's yetkilileri, Şangay bölgesinde hamburgerlerin yanı sıra tüm et ve tavuk ürünlerinin satışının durdurulduğunu, domuz ve balık ürünlerinin satışının ise sürdüğünü açıkladı.

Şangay'da yetkililer daha bir hafta kadar önce de özel OSI grubuna ait olan bir fabrikayı son kullanma tarihi geçmiş et kullandığı iddialarıyla kapatmış, beş yetkili iddialarla ilgili olarak gözaltına alınmıştı.

OSI grubu Çin'de McDonald's, KFC, Pizza Hut, Starbucks, Burger King, 7-Eleven gibi firmalara ürün tedarik ediyordu. McDonald's'ın Çin genelinde 2 binden fazla restoranı bulunuyor.
 

Hong Kong ve Japonya'da tavuk menüları çıkartıldı


Cuma günü yapılan açıklamada McDonald's'ın Japonya'daki 3 bini aşkın restoranında Çin'den ithal edilmiş tavuk ürünlerinin satışının durdurulduğu belirtildi.
Hong Kong'da da Chicken McNuggets ve tavuk eti içeren diğer ürünlerin satışı askıya alındı.

 

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