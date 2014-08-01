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Dünya

McDonalds'a 27 milyon dolar ceza

Fast food zinciri McDonalds restoranında saldırıya uğrayan arkadaşını hastaneye götürürken, trafık kazasında ölen genç için McDonalds sorumlu tutuldu

01 Ağustos 2014 20:10

Fast food zinciri McDonalds’ın restoranında saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı. Genç kız da, saldırıya uğrayan arkadaşını hastaneye götürürken trafik kazasında öldü. Ölümlerden McDonald's'ı sorumlu tutan mahkeme 27 milyon dolar ceza verdi.

Ntvmsnbc'nin haberine göre, Amerikan mahkemesi fast food zinciri McDonalds’ın restoranında ölen gencin güveliğini sağlayamadığı gerekçesiyle 27 milyon dolar (57 milyon TL) tazminat ödemesine hükmetti.

2012 yılında 18 yaşındaki Denton James Ward, restoranda saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Ward’ın 19 yaşındaki kız arkadaşı Lauren Bailey Crisp ise erkek arkadaşını hastaneye yetiştirmeye çalışırken geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmişti.

Mahkeme jürisi, şirketin Denton James Ward’in ailesine 16 milyon Dolar, Lauren Bailey Crisp’in ailesine ise 11 milyon Dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Şirket, Ward’ın restoranın park alanında saldırıya uğradığını ve bu alanın güvenliğinin McDonalds'ın sorumluluğunda olmadığını iddia etti.

Şirket adına açıklamalarda bulunan Terri Hickey, jürinin kararına saygı duyduklarını ama karara katılmadıklarını belirtti ve McDonalds’ın kararı temyiz edeceğini açıkladı.

En az 15 kişinin karıştığı saldırıdan sonra sadece 1 kişi gözaltına alınmış ve 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

 

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