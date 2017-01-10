Sovyet uzay programının adı ve imzası saklanan sanatçısı

*Ali Murat Ergül

Galina Balashova mimarlık eğitiminden geçse de içindeki sanatçı baki kalmış. Soyuz ve diğer Sovyet uzay araçlarının 30 yıl boyunca iç mimarisini tasarlayan Balashova, yapıların iç duvarlarına manzara resimleri çizerek oradaki astronotlara evi hatırlatacak hatıralar bırakması ile tanınıyor. Hatta bu çizimleri bu yılki Tasarım Bienali‘nde de sergilenmişti.

Onu uzay macerasına sokan isim Sovyet uzay programının babası Sergei Korolyov. Mühendislerin dizaynını beğenmeyen Korolyov, 1963’te Balashova’dan Soyuz için yaşanabilir bir iç dizayn istemiş ve o da bir hafta sonunda gerekli çizimi hazırlayarak teslim etmiş. Şimdi 80’lerini süren Galina Balashova, o mühendisler için “yaşam alanı nedir bilmiyorlardı” diyor. Bunları düşünerek uzay aracının içine mutfak dolabına benzeyen modüller, astronotların kestirmeleri için dinlenme alanları bile yerleştirmiş.

Eserlerine imza atmasına bile izin verilmemiş

France 24’e verdiği röportajda hayal kırıklıklarını da anlatıyor. Ondan duvarlarda durması için sadece bir resim istense de Soyuz uzaya onun emeğinin ürünü dokuz ayrı çalışma ile gitmiş. En büyük pişmanlığı ise bu resimlerin altına imza atamamış olması. İmzasına izin verilmediği için kurum içinde övgüyü yöneticisi almış.

Balashova bugün Moskova yakınlarındaki küçük bir kasaba olan Korolyov’da küçük bir evde, mütevazı bir hayat sürüyor. Uzay araçlarının dizaynı için hazırladığı suluboya veya pastel taslaklar hâlâ elinin altında…

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Bu yazı Sanatatak'tan alınmıştır.