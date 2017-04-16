Şövalye Adası'ndaki bir villada yangın çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Şövalye Adası'nda çıkan yangında lüks villa kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan Aydın'a ait 3 katlı villada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Şat Burnu mevkisinden tekneye binerek adaya ulaştı. Yangın sırasında evde temizlik yapan ve dumandan etkilendiği öğrenilen Mehriban Merdin (41) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangına, adada bulunan yangın söndürme hattından hortumla müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına çeşmeye bağladıkları hortumlarla destek verdi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, lüks villa kullanılamaz hale geldi. Villanın değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi.