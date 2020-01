Soundgarden'ın solisti Chris Cornell hayatını kaybetti

Sanatçının temsilcisi Brian Bumbery, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada Chris Cornell'in tur için gittiği Detroit kentinde hayatını kaybettiğini söyledi. Ölümün "ani ve beklenmedik” olduğunu belirten Bumberry, sanatçının eşi ve ailesinin derinden sarsıldığını ifade etti.

Ölüm nedeni belli değil

Bumberry ölüm nedeninin tespiti için ailenin adli tıp uzmanlarıyla yakın iletişim halinde olduğunu ve mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istediğini belirtti.

Soundgarden solisti Chris Cornell yaklaşık dört oktavlık güçlü sesiyle biliniyor. Soundgarden, Nirvana, Pearl Jam ve Alice in Chains gibi 1990'ların başında ABD'nin Seattle kentinde ortaya çıkan grunge müziğin önde gelen temsilcileri arasında yer alıyor.

1984 yılında; vokalist ve ritim gitarist Cornell, solo gitarist Kim Thayil ve basçı Hiro Yamamoto tarafından kurulan Soundgarden 1991 yılında Badmotorfinger adlı üçüncü albümüyle ünlendi. Grubun Jesus Christ Pose, Rusty Cage, Outshined gibi single'ları alternatif rock müzik çalan radyolarda sık sık kendine yer buldu.

Chriss Cornell daha sonra Pearl Jam grubuna dönüşecek olan Temple of the Dog adlı grubu kurdu. Grup, 1991 yılında bir yıl önce yüksek dozda uyuşturucudan hayatını kaybeden Mother Love Bone grubunun solisti Andrew Wood'un anısına bir albüm çıkardı.

En başarılı albümü Superunknown

Soundgarden 1994 yılında Superunkown adlı albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Billboard müzik dergisinin listesinde (Billboard 200) 1 numaraya yükselen albüm, 1995 yılında En İyi Rock Albümü dalında Grammy'ye aday gösterildi. Grup, 1995 yılında albümde yer alan Black Hole Sun parçasıyla En İyi Hard Rock Performansı ve Spoonman ile de En İyi Metal Performansı dalında iki Grammy kazandı. Spoonman, Fell on Black Days, Black Hole Sun, My Wave, The Day I Tried to Live gibi parçalar ana akım radyolarda sık sık çalındı. Grubun en başarılı albümü olan Superunknown tüm dünyada 9 milyondan fazla kopya sattı.

Grup 1997 yılında üyeler arasında yer alan gerginlikler nedeniyle dağılırken Chris Cornell solo kariyerine devam etti. 2001 yılında eski Rage Against the Machine üyeleri tarafından kurulan Audioslave grubuna katıldı. Altı yılda üç albüm çıkaran grup Küba'da açık havada konser veren ilk Amerikan rock müzik grubu unvanına sahip ancak bu unvan bazı Kübalı sanatçılar tarafından reddediliyor.

Audioslave 2007 yılında dağılırken Cornell ve Soundgarden'ın yolları beş yıl sonra tekrar buluştu. Soundgarden'ın altıncı albümü King Animal 2012 yılında piyasaya çıktı.

Cornell müzik çalışmalarının yanı sıra evsiz, yoksul, istismar ve ihmal edilmiş çocuklara yardım için faaliyet gösteren Chris ve Vicky Cornell Vakfı'nın da kurucusuydu.

©Deutsche Welle Türkçe

AP,EC/CÖ