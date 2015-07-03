T24 LogoT24 Logo
Spor

Şota Arveladze, 18 yıl sonra Trabzonspor'da

Trabzonspor, Gürcü teknik adama yıllık 1 milyon 200 bin Euro ödeneceğini bildirdi

03 Temmuz 2015 11:59

Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı Shota Arveladze, Trabzon'a geldi. Shota Arveladze ile 2 yıllık sözleşme imzalayan bordo-maviler, Gürcü teknik adama yıllık 1 milyon 200 bin Euro ödeneceğini duyurdu. Şota, 1994-1997 yılları arasında Trabzonspor forması giymişti.

THY'ye ait tarifeli uçak ile Trabzon'a giden Gürcü teknik adamı, havalimanında kulüp sportif direktörü Süleyman Hurma ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Terzi karşıladı.

Şota Arveladze, havalimanında basın mensuplarının, Trabzonspor ile anlaşmaya varıp varmadığı yönündeki soruları üzerine "Ben zaten 25 sene önce anlaşmıştım. Fazla zor olacağını düşünmüyorum" dedi.

Şota, daha sonra başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile son detayları görüşmek üzere Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçti. Gürcü teknik adamın bugün takımın başında Hollanda kampına gitmesi bekleniyor.

 

Şota'dan 2 yıllık sözleşme

 

Trabzonspor, Şota Arveladze ile 2 yıllığına anlaştığını açıkladı.

Bordo-mavili ekip anlaşmayla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği bilgilendirme yazısında, "Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörlüğüne Sayın Şota Arveladze'nin getirilmesi konusunda, 2  yıllık anlaşma sağlanmıştır" denildi.

Trabzonspor, Gürcü teknik adama yıllık  1 milyon 200 bin Euro ödeneceğini bildirdi. 

 

ETİKETLER

şota arveladzetrabzonsporteknik direktörhaber

İlgili Haberler

Şota'dan tarihe geçecek centilmenlik örneği

Torku Konyaspor-Kasımpaşa maçında, Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, centilmence gol atmadıkları gerekçesiyle takımının santradan gol yemesine izin verdi

'Hayırsever' Zarrab, Trabzonspor'a da 2.5 milyon dolar bağışlamış!

Özkan Sümer: Hacıosmanoğlu yönetiminde Trabzonspor’un tüm değerleri zedelenmiş, çiğnenmiştir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24