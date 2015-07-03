Şota Arveladze, 18 yıl sonra Trabzonspor'da

Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı Shota Arveladze, Trabzon'a geldi. Shota Arveladze ile 2 yıllık sözleşme imzalayan bordo-maviler, Gürcü teknik adama yıllık 1 milyon 200 bin Euro ödeneceğini duyurdu. Şota, 1994-1997 yılları arasında Trabzonspor forması giymişti.

THY'ye ait tarifeli uçak ile Trabzon'a giden Gürcü teknik adamı, havalimanında kulüp sportif direktörü Süleyman Hurma ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Terzi karşıladı.

Şota Arveladze, havalimanında basın mensuplarının, Trabzonspor ile anlaşmaya varıp varmadığı yönündeki soruları üzerine "Ben zaten 25 sene önce anlaşmıştım. Fazla zor olacağını düşünmüyorum" dedi.

Şota, daha sonra başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile son detayları görüşmek üzere Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçti. Gürcü teknik adamın bugün takımın başında Hollanda kampına gitmesi bekleniyor.

Şota'dan 2 yıllık sözleşme

Trabzonspor, Şota Arveladze ile 2 yıllığına anlaştığını açıkladı.

Bordo-mavili ekip anlaşmayla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği bilgilendirme yazısında, "Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörlüğüne Sayın Şota Arveladze'nin getirilmesi konusunda, 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır" denildi.

Trabzonspor, Gürcü teknik adama yıllık 1 milyon 200 bin Euro ödeneceğini bildirdi.