'Hayırsever' Zarrab, Trabzonspor'a da 2.5 milyon dolar bağışlamış!

Daha önce Zafer Çağlayan’ın ricasıyla Akdeniz Oyunları için 750 bin lira yardımda bulunan Reza Zarrab, Beşiktaş’tan da 1.2 milyon liralık loca almıştı. Son olarak da Trabzonspor’a 2.5 milyon dolar maddi destek sağlayarak borçlarına kefil olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Arif Kızılyalın'ın haberine göre, birçok kulüp başkanı tarafından bilinen ve ‘yazılmaması kaydıyla’ gündeme getirilen bu iddia, Trabzonspor’a yakın kaynaklarca doğrulandı. Transfere aşırı para harcayarak nakit sıkıntısına düşen Karadeniz ekibine, Ankara’daki ‘hatırlı kişi’nin ricası üzerine 2.5 milyon dolar yollayan Zarrab’ın ayrıca İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimine de, “Bankalardan alacağınız kredilere şirketlerim kefil olur” teklifi götürdüğü belirtiliyor.

Beşiktaş'a da önermiş

Sarraf’ın aynı öneriyi Beşiktaş’a da yaptığı ortaya çıktı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, “Ne kadar zor durumda olursak olalım böyle bir hibeyi kabul edemeyiz, stadımızdan loca alın” dediği, bu gelişmeler üzerinde Sarraf’ın 3 yıllığına bir locaya 1.2 milyon TL verdiği de biliniyor.

‘Utanç verici’

Olayın Trabzon’da duyulması, Bordo- Mavili kulübün kanaat önderlerini harekete geçirdi. Görüşlerini aldığımız Özkan Sümer, “Trabzonspor öyle kötü bir yönetiliyor ki, bu karşılıksız ve kabul edilemez hibeye bile şaşırmıyoruz. Hacıosmanoğlu yönetiminde Trabzonspor’un tüm değerleri zedelenmiş, çiğnenmiştir. Hukuksuzluk ve adaletsizliğin diz boyu olduğu camiamızın bir an önce hak ettiği biçimde yönetilmesi şarttır” dedi.