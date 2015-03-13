T24 LogoT24 Logo
Spor

Şota'dan tarihe geçecek centilmenlik örneği

Torku Konyaspor-Kasımpaşa maçında, Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, centilmence gol atmadıkları gerekçesiyle takımının santradan gol yemesine izin verdi

13 Mart 2015 22:33

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Torku Konyaspor-Kasımpaşa maçında tarihi bir an yaşandı.

Kasımpaşa mücadelenin 19. dakikasında Donk'un golüyle 1-0 öne geçti. Golden önce Babel'in yerde kaldığı pozisyonun ardından tüm oyuncuların hakem Mete Kalkavan'ın faul düdüğü çaldığını sandığı bir anda Ryan Donk topu filelere gönderdi.

Maçın hakemi Mete Kalkavan golü geçerli saydı ve Kasımpaşa 1-0 öne geçti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Donk'un golü centilmence olmadığı için oyuna müdahale etti.

Kasımpaşa'lı futbolcular santradan Konyaspor'un gol atmasına izin verdi. Santranın ardından Hasan Kabze skora dengeyi getiren golü kaydetti.

ETİKETLER

kasımpaşaşota arveladzehasan kabzeryan donkgoltorku konyaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24