Şota'dan tarihe geçecek centilmenlik örneği

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Torku Konyaspor-Kasımpaşa maçında tarihi bir an yaşandı.

Kasımpaşa mücadelenin 19. dakikasında Donk'un golüyle 1-0 öne geçti. Golden önce Babel'in yerde kaldığı pozisyonun ardından tüm oyuncuların hakem Mete Kalkavan'ın faul düdüğü çaldığını sandığı bir anda Ryan Donk topu filelere gönderdi.

Maçın hakemi Mete Kalkavan golü geçerli saydı ve Kasımpaşa 1-0 öne geçti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Donk'un golü centilmence olmadığı için oyuna müdahale etti.

Kasımpaşa'lı futbolcular santradan Konyaspor'un gol atmasına izin verdi. Santranın ardından Hasan Kabze skora dengeyi getiren golü kaydetti.