Sosyolog ve felsefeci Zygmunt Bauman yaşamını yitirdi

Sosyolog ve felsefeci Zygmunt Bauman hayatını kaybetti. Modernizm, totalitarizm ve postmodernizm üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen 91 yaşındaki Polonyalı düşünür Bauman, 1998 yılında Theodor Adorno Ödülü’nü almıştı.

Buman, ‘Postmodern Etik,’ ‘Sosyolojik Düşünmek,’ ‘Küreselleşme,’ ‘Modernlik ve Müphemlik’ ve ‘Bireyselleşmiş Toplum’ kitaplarıyla tanınıyor.

Zygmunt Bauman kimdir?



Zygmunt Bauman, 19 Ekim 1925'te Polonya Poznan'da doğdu. Sosyolog ve filozof. Postmodern felsefenin hem sosyoloji alanında uyarlanmasını hem de genel kuramsal düzeyde sağlıklı bir şekilde değerlendirmesini ortaya koyan yapıtlarıyla tanınmaktadır.



Zygmunt Bauman, II. Dünya Savaşı patlak verene kadar, Polonya-Poznan'da yaşamını sürdürmüştür. Daha sonra Sovyetler Birliği'ne taşındı ve savaşın ardından Varşova Üniversitesi'nde doktorasını yaparak Doçentlik sınavını verdi.



1954'ten itibaren aynı üniversitede Sosyoloji dersleri verdi. 1968 yılında Polonya Komünist Partisi'nden ayrıldı. Aynı yıl, politik nedenlerden dolayı sosyoloji prefesörlük unvanını kaybetti. İsaril'e göç etmek zorunda kaldı. 1971 yılında Bauman, Büyük Brintanya'nın çağrısı üzerine, Leeds Üniversitesi'nde yeniden sosyoloji kürsüsüne sahip oldu. 1990'lara kadar orada çalışmalarını sürdürdü.



Zygmunt Bauman, 1980'li yıllardan itibaren, Modernizm ile Totaliterizm arasındaki bağlantılar üzerine hem kuramsal hem de sosyolojik incelemeleriyle öne çıktı. Özellikle Almanya'daki Nasyonalsosyalizm üzerinden Holocaust hakkındaki çözümlemeleri bu bağlamda önemli bir etki yaptı. Böylelikle, Modernizme içkin kavram ve kategorilerin Totaliterlikle doğrudan ya da dolaylı ilişkileri derinlikli olarak ve disiplinlerarası bir yöntemle ortaya konulmuş olundu.



Bauman, aynı zamanda postmodernizm hakkındaki çalışmalarıyla da önemli bir yer tutmaktadır. Siyasal, etik ya da genel olarak kuramsal düzlemde postmodernizmin değerlendirilmesini yapmış ve açık anlaşılır fakat derinlikli de olan metinleriyle postmodernizmin ne olup olmadığını, ne tür olanaklar sağladığını göstermeye ve netleştirmeye çalışmıştır.

1989 yılında Amalfi Ödülünü ve 1998 yılında Theodor Adorno Ödülünü almıştır.



Bauman'ın Türkçedeki kitapları



Sosyolojik Düşünmek, çeviren:Abdullah Yılmaz, Ayrıntı yayınları, 1999

Modernite ve Holocaust, Sarmal yayınları, çeviren:Süha Sertabiboğlu

Yasa Koyucular ve Yorumcular, Metis yayınları, çeviren: Kemal Atakay

Siyaset Arayışı, Metis yayınları, çeviren:Tuncay Birkan

Postmodern Etik, Ayrıntı yayınları

Parcalanmış Hayat, Postmodern Ahlak denemeleri,Ayrıntı yayınları

Postmoderlik ve Hoşnutsuzlukları, Ayrıntı yayınları, çeviren:İsmail Türkmen Modernlik ve Müphemlik, Ayrıntı yayınları

Ölümlülük Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri, Ayrıntı yayınları, çeviren:Nurgül Demirdöven

Bireyselleşmiş Toplum, Ayrıntı yayınları, çeviren:Yavuz Alagon

Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Sarmal yayınları, çeviren:Ümit Öktem

Özgürlük, Sarmal yayınları, çeviren:Vasıf Erenus.

Küreselleşme, Ayrıntı yayınları, çeviren:Abdullah Yılmaz.

Akışkan Aşk, Versus Yayınları, çeviren:Işık Ergüden