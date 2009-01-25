Sosyetik site yol kapatmış

Beşiktaş Akatlar'daki trilyonluk Maya Sitesi'nin, tüm uyarılara rağmen izinsiz olarak bir sokağı yıllardır işgal ettiği öne sürüldü.



Siteye giriş kontrolü ve güvenliği sağlamak maksadıyla araç girişine kapatılan sokağın, tam 16 yıl önce bariyerle kapatıldığı anlaşıldı. Bariyeri kaldırmayan site yöneticisi Aziz Önen hakkında 'Kültür ve Tabiat Kanunu'na Muhalefet' suçundan dava açıldı.



İstanbul'un en değerli arazileri arasında yer alan ve 'Boğaziçi Öngörünüm Alanı' içinde bulunan Etiler'deki Maya Sitesi'nin yıllar önce sitenin güvenliğini sağlamak için bir sokağı izinsiz olarak kapattığı iddia edildi. Rapor tutup sokağın araç trafiğine açılmasını isteyen belediye ve zabıtaların uyarılarına rağmen bariyeri kaldırmamakta ısrar eden site yöneticisi hakkında 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Kanunu'na Muhalefet' suçundan bir süre önce dava açıldı.



3 ay süre tanındı



İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde çok yakında bir sokağı bariyerle kapatıp araç trafiğine kapattığı iddiasıyla değeri milyon dolarla ölçülen Maya Sitesi yöneticisi Aziz Önen'in yargılanmasına başlanacak.



Kültür ve Tabiat Kanunu'na Muhalefet ettiği öne sürülen yöneticinin, rapor hazırlayan Beşiktaş Belediyesi ve Zabıta Müdürlüğü'nün ikazına rağmen bariyeri kaldırmadığı öne sürüldü.



İddiaya göre Beşiktaş Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul lll. No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Maya Sitesi yöneticileri hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işledikleri iddiasıyla savcılığa geçen yıl suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde, Boğaziçi sit alanı geri görünüm ve etkilenme bölgesinde bulunan Maya Sitesi'nin yanındaki Özgür Sokak kavşağının, site yönetimi tarafından kontrol ve güvenliği sağlamak maksadıyla araç ulaşımına kapatıldığını iddia etti.

Sokağın kamu kullanışlı olduğunu belirten belediye ile diğer yetkililer, vatandaşların yeşil alanlardan yararlanılmasını engelleyen bariyerin 3 ay içinde kaldırılmasını site yönetiminden istendiğini, aksi taktirde yasal işlem yapılacağına karar verildiğini de şikayetlerinde anlattılar. Ancak Kurul raportörü tarafından 31 Aralık 2007 tarihinde yapılan incelemede izinsiz yapılan bariyerin kaldırılmadığının tespit edildiği belirtildi.



Karara rağmen bariyer duruyor



Soruşturma başlatan savcılık, incelemesini tamamladı. Yapılan incelemede site yönetimi tarafından araç trafiğine bariyerle kapatılan sokağın, 18 Aralık 1992'de izinsiz olarak yapıldığı öne sürüldü. Ayrıca lll. No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 4 Aralık 2001 tarihli kararıyla izinsiz yapılan bariyerin kaldırılmasına karar verildiği ve bu kararın uygulanması için Beşiktaş Belediyesi'ne yazı gönderildiği iddianamede anlatıldı. Beşiktaş Belediyesi'nin de Kurul kararının uygulanması için 21 Haziran 2007'de Zabıta Müdürlüğü aracılığıyla sitesi yöneticisi Aziz Önen'e bariyeri kaldırması için tebliğde bulunduğu belirtildi. İddianamede 3 aylık süre verilmesine rağmen site yöneticisinin bariyeri kaldırmayarak Kurul kararını yerine getirmediği için 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na Muhalefet suçundan cezalandırılması istendi. Site yöneticisi, 'bariyer davası' nedeniyle önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

