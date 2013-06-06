Sosyeteye özel 3 bin Euro'luk Louis Vuitton gaz maskeleri

Gezi Parkı direnişi 10. gününe girdi. Taksim'de eylemler şölen havasında devam ederken, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde direniş, polis ve eylemciler arasında çatışmalara sahne oluyor. Direnişe katılmadığı gözlenen ünlü isimler, eylemciler arasında eleştiri konusu oldu. "Sosyete" dye tabir edilen Türkiye'nin üst sınıf zümresi bu eleştirilerden en çok naspilenen kesim oldu.

Posta Gazetesi magazin yazarı Huban Ayşem, dünyaca ünlü moda markalarının gaz maskesi tasarımlarını ve dudak uçuklatan fiyatlarını köşesine taşıdı. 'Sosyete kendisine göre gaz maskesi bulamadığı için mi Gezi Parkına çıkmıyor?' diye soran Huban Ayşem, 'Eğer öyleyse sorun çözüldü. Louis Vuitton, Gucci ve Gianfranco Remi sipariş üzerine gaz maskesi üretiyor! Fiyatları 1000 ile 3000 Euro arasında' diyerek sosyeteyi de gezi parkına davet etti.

Gezi Parkı eylemcileri kendi imkanlarıyla da gaz maskesi yapıyor.

Piyasada satılan gaz maskelerinin fiyatı ortalama 60-70 TL. Sosyete için tasarlanan gaz maskelerinin fiyatı ise bu fiyatın yaklaşık 170 katına denk geliyor