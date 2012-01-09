Sosyeteye hormonlu uyuşturucu

T24- Narkotik operasyonundan gözaltına alınan ve aralarında manken, iş adamı ve oyuncuların da bulunduğu ünlülere, torbacıların hint kenevirlerine çabuk yeşermesi için hormon ilacı verdikleri ortaya çıktı...



Vatan'ın haberine göre, İstanbul Narkotik polisi 10 uyuşturucu satıcısı hakkında 1 yıl önce soruşturma başlattı. Takibe alınan zehir tacirlerini arayan iş adamları, dizi oyuncuları ve mankenler de polisin takibine takıldı. ‘Gazoz’ ve ‘borç para’ gibi şifrelerle uyuşturucu isteyen ünlüleri mercek altına alan polis, alışverişleri de görüntülemeyi başardı.

Ünlüler gözaltına



Polis, çetenin bir üyesinin Beykoz’da özel korumalı bir villaya uyuşturucu servisi yaptığını belirledi. 6 ay boyunca takibe alınan villada yapılan kokain partisine katılan ünlüler, tek tek belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis, sosyeteye uyuşturucu servisi yapan ve “torbacı” olarak adlandırılan 10 uyuşturucu satıcısını gözaltına aldı. Operasyonun hedefinde, tacirlerin müşterisi olduğu öne sürülen ünlüler de vardı. Aralarında eski manken Yasemin Kozanoğlu, Termo Makinaları’nın veliahtı K. G., iş adamlarının çocukları K.S., A.Ç., K.G., A.K.’nin de bulunduğu 16 ünlü gözaltına alındı.



8 kişi savcılık talimatıyla serbest

İstanbul Narkotik Şubesi Müdürlüğü’nde sorgulanan ünlülerden aralarında bir holdingin veliahtı K.S’nin de bulunduğu 8’i dün sabah saatlerinde savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yasemin Kozanoğlu, Kerem G., Çocuklar Duymasın dizisinin yönetmeni Bora Tekay, dizi oyuncusu Aytar Kakınç, Ajda Pekkan gibi birçok ünlü ismin kıyafetlerini diken Sason kardeşlerden Raiza Sason, ünlü bir turizmcinin oğlu H.B, ve büyük bir mayo firmasının veliahtı A.Ç’nin de bulunduğu 7 kişi ise adliyeye sevk edildi.





5 kişiye tutuklama

Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta’ya 5 saat ifade veren ünlülerden, A.Ç ve H.B savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Kozanoğlu, Bora Tekay, Raiza Sason, Kerem G. ile Aytar Kakınç “uyuşturucu madde ticareti yapmak, başkalarına temin etmek ve bulundurmak” suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.



4 ünlü aranıyor

Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 4 kişi ise adreslerinde bulunamadı. Ünlü manken A.HÖ.’nün Amerika’da olduğu ve Türkiye’ye gelir gelmez gözaltına alınacağı öğrenildi.

Kenevir seraları!

Ünlü bir işadamının oğlu K.P., A.Ç. ve iş adamı A.H.’nin oğlu S.H ise polis tarafından aranıyor. Narkotik polisinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu satıcılarının esrarı kendilerinin ürettiği ortaya çıktı. Torbacılara ait Kağıthane’deki bir eve giren polis buranın adeta seraya dönüştürüldüğünü gördü.

Kısa sürede fazla mal

Sera evde yapılan aramada esrar üretmek için yetiştirilen 80 adet kenevir fidesi bulundu. Yapılan incelemede zanlıların hint kenevirlerine çabuk yeşermesi için hormon ilacı verdikleri de ortaya çıktı. Bu sayede zanlıların kısa sürede çok fazla esrar ürettikleri iddia edildi.