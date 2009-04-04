Sosyetenin seks oyuncağı

Sosyetenin yeni seks oyuncağı Jimmyjane marka lüks vibratörler oldu. Pırlanta taşlı olan modelleri de bulunan markanın ürünleri 400 dolardan başlayıp 5 bin dolara kadar çıkıyor.



Hürriyet gazetesi magazin yazarlarından Onur Baştürk, bugünkü (4 Nisan 2009) yazısında sosyetenin yeni oyuncağı olarak Jimmyjane marka vibrötörü tanıttı. Baştürk'ün yazısı şöyle:



Gece hayatında insan binbir türlü insanla karşılaşıyor , tanışıyor . Ve tabii en olmadık şeyleri öğreniyor . Çünkü insanlar gece daha rahat oluyor . Gündüz hiç anlatmayacakları şeyleri gece şakır şakır anlatıyorlar .

İşte 'sosyetenin pırlantalı seks oyuncağı'nı da bir gece akışı esnasında öğrendim . Daha fazla merakları kamçılamadan anlatıyorum:

Efenim, bugünlerde sosyete denen tabaka arasında Jimmyjane marka vibratör çok modaymış ! Nedeni de, Amerikan Jimmyjane vibratörlerinin fena halde lüks bir vibratör olmasıymış . " Nasıl yani?" demeyin, oluyor , olabiliyor şu hayatta her şey .



Altın kaplamalısını da üretmiş adamlar, platinlisini de. Dahası bazılarının ucunda pırlanta bile var ! Yani sıradan bir seks oyuncağı olarak tasarlanmamış bu Jimmyjane . Basbayağı Cartier kol saati gibi konumlandırmış kendisini . O yüzdendir ki fiyatı da sosyeteye uygun: En ucuzu 400 dolar , en pahalısı ise 5 bin dolara kadar çıkıyor, düşünün yani. Ne diyeyim, sosyete oyuncağın da gösterişlisini.

