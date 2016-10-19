Sosyalist Tartışma toplantılarının İstanbul ayağı 21 Ekim'de başlıyor

DSİP tarafından düzenlenen Sosyalist Tartışma toplantılarının İstanbul ayağı, 21-22-23 Ekim'de Cezayir Restoran'da gerçekleştirilecek. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Alper Görmüş ve Bülent Somay gibi isimlerin bulunduğu üç gün sürecek tartışmalarda Suriye'deki iç savaştan Musul operasyonuna, mülteci krizinden darbe girişimine Orta Doğu'yu ve Türkiye ilgilendiren konular konuşulacak. Daha önce Ankara ve Tekirdağ'da yapılan toplantılar İstanbul'dan sonra İzmir'de yapılacak.

Etkinlik programı şöyle:

21 Ekim Cuma Saat 19.00-20.30

Konu: Bir darbe girişiminin anatomisi ve sonrası

Konuşmacılar: Hasan Fehmi Özer, Meltem Oral, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ümit Aktaş, Alper Görmüş

22 Ekim Cumartesi Saat 11.00-12.15

Konu: Marksist teori ekolojik krizi kavrayamadı mı?

Konuşmacı: Sinan Özbek

22 Ekim Cumartesi Saat 13.00-14.15

Konu: Kriz, savaş, iç savaş, göçmenlik ve ırkçılık bağlamında Suriye

Konuşmacılar: Yasin El-Haj Saleh,Mustafa Arour, Canan Şahin

22 Ekim Cumartesi Saat 15.00-16.15

Konu: Yeni bir devlet politikası olarak “Yerli ve milli “eksen

Konuşmacılar: Besim Dellaloğlu, Yıldız Önen, Ufuk Uras

22 Ekim Cumartesi Saat 17.00-18.15

Konu: Küresel kapitalizmin krizi: Bildiğimiz dünyanın sonu mu

Konuşmacı: Alex Callinicos-Ümit Solmaz

23 Ekim Pazar Saat 11.00-12.15

Konu: Evrendeki yerimiz

Konuşmacılar: Burak Demir, Tolga Yıldız, Bülent Somay

23 Ekim Pazar Saat 13.00-14.15

Konu: Savaş: Kapitalizmden bir sapma mı kapitalizmin kaçınılmaz sonucu mu?

Konuşmacılar: Can Irmak Özinanır, Nuran Yüce

23 Ekim Pazar Saat 15.00-16.15

Konu: Demokratik çözüm ve barış imkânsız mı?

Konuşmacılar: Hakan Tahmaz, Roni Margulies

Katılım

Sosyalist Tartışma toplantılarına isteyen herkes katılabilir. Davetiyeler için bizimle iletişime geçebilir veya etkinliğin girişinden edinebilirsiniz.

Sosyalist Tartışma'yla ilgili yapılan tanıtım açıklaması şöyle:

Kapitalizm savaşsız yapamıyor. Ortadoğu’da bir yandan Halep’e Rusya ve Baas rejimi önderliğinde, diğer yandan Musul’a birçok uluslararası ve yerel güç tarafından operasyonlar yapılıyor. Bir yanda baskıcı rejimler, diğer yanda IŞİD ve benzeri mezhepçi örgütler, ABD ve Rusya ve onların etrafında şekillenen uluslararası ittifakların neticesinde, beş yıl önce halk ayaklanmalarıyla sarsılan bölgede bugün yine çatışma ve ölüm var.

Türkiye’de ise hükümet, 15 Temmuz darbesine karşı oluşan demokrasi havasını, OHAL yönetiminde KHK’lar ile baskı ve hukuksuzluğu sistematik hâle getirerek dağıttı. Bir yandan 2015 Temmuz’unda yeniden başlayan savaş sürüyor.

İstikrarsızlıkla dolu bir dünyada ve Türkiye’de yaşıyoruz. Egemen sınıfların bu kriz ortamına otoriter politikaları artırmaktan başka bir çözümü yok.

Ancak bütün dünyada, bu olan bitenlere karşı direnişler de yaşanıyor. ABD’den Yunanistan’a, İngiltere’den İspanya’ya bir dizi ülkede sol seçenekler ve adaylar güç kazanıyor.

Kuzey Dakota’da yerliler, Polonya’da greve çıkan kadınlar, Avrupa’nın birçok ülkesinde mültecilerle dayanışmak için ırkçılığa karşı sokaklara çıkanlar, Fransa’dan Yunanistan’a krizin faturasını ödemek istemeyen işçi hareketleri…

DSİP tarafından 21, 22 ve 23 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek Sosyalist Tartışma toplantıları, böylesine çalkantılı bir dünyada alternatif ve sol hareketlerin, Türkiye’de barış ve özgürlük için mücadele edenlerin tartışmalarını gündemine alıyor.

Sosyalist Tartışma, darbelere, OHAL’e, savaşa ve sömürüye karşı mücadele etmek isteyenlerin platformu. Cezayir Restoran’daki toplantılara bu mücadeleleri inşa etme ve büyütme sürecinde yer almak isteyen tüm aktivistler davetli.

Sosyalist Tartışma

21-22-23 EKİM İSTANBUL/ CEZAYİR SALON

3 günde 8 toplantıda savaşı, ekolojiyi, ırkçılığı, krizi ve dahasını aktivistlerin, çalışanların, akademisyenlerin, öğrencilerin katılımıyla , hep birlikte tartışacağız.

Sadece tartışmakla yetinmeyip nasıl değiştirebileceğimizi de konuşacağız. Gelin hep birlikte değiştirelim.

*Program ve katılıma dair detaylı bilgiler aşağıda

İletişim: 05314516251

facebook.com/sosyalisttartisma

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