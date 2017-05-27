Sosyalist Küba'ya 'lüks açılım'

Küba'nın başkenti Havana'da Martha isimli emekli öğretmen başını dayadığı camekandan vitrindeki lüks ürünlere bakıyor. Mücevheler, saatler, kozmetik ürünleri... Ancak hiçbirisine sahip olması mümkün değil. Çünkü "Aylık emekli maaşım 342 Küba pezosu" diyor. Yani 12,5 euro. Pek çok Kübalı'nın maaşı da bu seviyelerde. Vitrindeki ürünlerse binlerce euro değerinde.

Peki bu lüks mağazanın sosyal eşitliğin ideal olduğu sosyalist ülkede ne işi var? Üstelik sadece mağaza da değil, binanın üst katları da Küba'nın ilk lüks oteli olarak Manzana de Gomez Hotel adıyla Haziran ayından itibaren misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Her şey turizm için

Raul Castro yönetimi, Kübalıların ve Küba'yı ziyaret edenlerin pek de alışık olmadığı lüks mağaza ve otel açılımıyla turizm gelirlerini artırmayı hedefliyor. Zira milli geliri geçen yıl yüzde 1 oranında küçülen ülke bütün umudunu turizme bağlamış durumda. Bunun için de, ülkeye döviz bırakacak zengin turisti çekmek en büyük amaç.

Ancak Küba'nın vaat ettiği bu değişimin turistleri memnun edeceğine şüpheyle yaklaşılıyor. Çünkü Küba'nın kendine has özellikleri nedeniyle insanların ilgisini çektiği savunuluyor. Halihazırda dünyanın her yerinde bulunabilen lüks mağazalar nedeniyle değil. Tatilini Küba'da geçiren Almanya'dan gelen bir çift tam da bunu ifade ediyor: "Hayal kırıklığına uğradık. McDonalds'dan Starbucks'tan kaçtık, ama şimdi burada da karşımızdalar".

Geçen yıl 4 milyon turistin ziyaret ettiği Küba, en büyük ticaret ortağı Venezuela'nın ekonomik krize girmesinden bir hayli etkilenmişti.

İlk açıldığında alışveriş merkeziydi

Otelin ve mağazanın bulunduğu beş katlı bina aslında 1917 yılında tamamlandığında alışveriş merkezi olarak hizmet verdi. 1950'lerde, Küba devrimiyle önce devlet binası, sonra da okul olarak kullanıldı. Daha sonra ise atıl kaldı. Yenilenen bina şimdi İsviçreli otel zinciri Kempinski'nın kullanımında. 246 odalı otelin geceliği 370 dolarla 660 dolar arasında değişiyor.

Kübalılardan farklı görüşler

Bu tarz yöntemlerle turizm gelirlerini artırmayı amaçlayan Havana yönetimi, aynı zamanda ülkenin sosyal dengesini de korumak istiyor. Kübalıların tepkileri ise farklı. Lüks mağazanın 'utanç verici' olduğunu ifade eden Kübalı ünlü aktris Edenis Sanchez "Kim oraya alışverişe gidebilir ki?" diye serzenişte bulunuyor.

Mağaza dışında, geçen yıl Havana'nın ünlü Paseo del Prado caddesinde moda markası Chanel tarafından düzenlenen defile de tartışmalara neden olmuştu.

Ancak bu durumdan memnun olanlar da var. Rodolfo isimli Kübalı genç, lüks mağazaların ve otellerin ülkenin geleceğine dair iyi işaretler olduğunu düşünüyor, "Bunlar sayesinde ülkeye paralı turist gelecek" diyor.

Yakında açılacak olan Manzana de Gomez, Küba'nın ilk lüks oteli özelliğinde, ancak belli ki son olmayacak. Aynı bölgede bir başka lüks otel turizm sezonuna yetiştirilmeye çalışılıyor.

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