Sosyalist EBT Hareketi: Biz yokuz siz eksik kalın

İstanbul’da 29 Haziran Pazar günü 22’cisi düzenlenecek olan LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne Sosyalist Eşcinsel Biseksüel Trans Hareketi, yürüyüşün "Elli kişiyle başlayıp başarısızlıkla sonuçlanan onurlu yürüyüş girişimlerinin, elli bin kişilik içi boş lumpen karnavallara dönüştürülmesini kabul etmiyoruz!" diyerek “biz yokuz siz eksik kalın” dedi.

Odatv’de yer alan habere göre, Sosyalist EBT Hareketi yaptığı açıklamada “Küfür savurmak slogandan sayılıyor; kakafoniyle tepki gösteriliyor; fuhuş meşrulaştırılıyor; danslı, kostümlü şovlar normların yıkılması kabul ediliyor; yürüyüş katılımının artması başlı başına bir hedef haline geliyor” ifadelerini kullandı.

Sosyalist EBT Hareketi'nin açıklaması şöyle:

“‘22.İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü’ adı verilen organizasyonun düzenleyicileri ‘sen yoksan çok eksiğiz’ sloganıyla herkesi yürüyüşe davet ediyor.

Sosyalist EBT Hareketi olarak bu davete icabet etmiyor ve ‘biz yokuz siz eksik kalın’ diyoruz!

Elli kişiyle başlayıp başarısızlıkla sonuçlanan onurlu yürüyüş girişimlerinin, elli bin kişilik içi boş lumpen karnavallara dönüştürülmesini kabul etmiyoruz!

Biliyoruz ki, bugün ‘sen yoksan çok eksiğiz’ diye karnaval davetiyesi düzenler, dün mücadelenin yolunu faşizm ve heteroseksizmin kurumlarıyla çatışarak açan eşcinsel ve transların arasında yoktular.

Yine biliyoruz ki, bugün ‘sen yoksan çok eksiğiz’ diye düzenlenecek olan karnavalın önü, dün sürgün yollarında, hapsedildikleri gettolarda, kovuldukları sokaklarda ve işkence evlerinde gün geçtikçe eksik kalan eşcinsel ve transların hayatlarıyla ödedikleri bir varlık mücadelesiyle açıldı.

Şimdi bu mücadelenin mirası, Avrupa’nın keşfiyle maaşlanan liberallerce harcanılıyor!

Nasıl mı? Eşcinsel ve transların sokağa kitlesel olarak çıkabildiği yegane gün olan Onur Günü’nün içi boşaltılıyor; küfür savurmak slogandan sayılıyor; kakafoniyle tepki gösteriliyor; fuhuş meşrulaştırılıyor; danslı, kostümlü şovlar normların yıkılması kabul ediliyor; yürüyüş katılımının artması başlı başına bir hedef haline geliyor.

Nasıl mı? Bu görüntüler gerici AKP’nin uluslararası arenada demokrasicilik taslamasına malzeme sağlıyor. Dans ve şovlarla geçen; eşcinsel ve transların mahkum kaldıkları yaşama dair bir tek gerçekçi ve politik talebin dillendirilmediği bir eşcinsel-trans yürüyüşü, uluslararası arenada eşcinsellerin dahi kabul edilebildiği bir demokrasi imajı pazarlanmasını mümkün kılıyor.

29 Haziran 2014 tarihinde düzenlenecek olan Eşcinsel ve Trans Onur Yürüyüşü ile harekete egemen olan liberal eşcinsel STK’ları bir kez daha Türkiye’deki eşcinsel ve transların gerçek sorunlarını gizlemiş ve manüple etmiş olacak. Yürüyüşten arta kalan ‘coşkulu’ ve ‘rengarenk’ görseller, ertesi gün hiçbir eşcinsel ve transın hayatında en ufak bir değişim yaratmayacak.

Biliyoruz ki, gösteri toplumunun merkezi haline dönüşmüş bir caddede yılın bir günü artık karnavala dönüşmüş bir yürüyüş yapmak, yılın diğer 364 günü eşcinsel ve transların yabancılaşmış bir hayata mahkum olduğu gerçeğini unutturur.

Onur Yürüyüşü’ne katılım oranının kendinden menkul bir hedef haline getirilmesine, Onur Yürüyüşü’nün içi boş bir karnavala dönüştürülmesine, Onur Yürüyüşü’nün eşcinsel ve transların gerçek sorunlarını gizlemenin politik bir aracı haline getirilmesine karşı dikkat çekmek için Sosyalist EBT Hareketi 29 Haziran 2014 tarihinde düzenlenecek olan Eşcinsel ve Trans Onur Yürüyüşü’ne katılmayacak!

Tüm dostlarımızı bu tartışma doğrultusunda yürüyüşe katılmamaya çağırıyoruz!

Anlamlı bir yokluğu, anlamsız bir çokluğa yeğliyor ve ‘sen yoksan çok eksiğiz’ diyenlere karşı ‘biz yokuz siz eksik kalın’ diyoruz!"