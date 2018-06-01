Sosyal sorumluluk projesi Baby Akademi'ye akademik destek

İSTANBUL, (DHA)- 0-5 yaş grubu çocuklar için bireyselleştirilmiş günlük gelişim desteği sunan mobil uygulama Baby Akademi’ye, Altınbaş Üniversitesi akademisyenleri danışmanlık yapacak. 2018’in sosyal sorumluluk projesi seçilen uygulama, anne ve babalara çocuk gelişiminde bilgilendirici ve kolay uygulanabilir içerikler sunuyor.

Altınbaş Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi (TOKAMER) ve Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Zorlu Holding İmece Platformu’nun 2018’in sosyal sorumluluk projesi olarak seçtiği Baby Akademi’ye danışmanlık yapacak. Baby Akademi projesi, 0-5 yaş grubu çocukların gelişim hızı ve ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilmiş günlük gelişim desteği sunan bir anne destek mobil uygulaması. Uygulamada içeriklerin tamamı videolar ile en kolay uygulanabilir halde sunulurken, çocuğun bakım ve sorumluluğuna babanın da dahil edilmesi amaçlanıyor.

BM KÜRESEL HEDEFLERİ ARASINDA

Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren bir sosyal inovasyon girişimi olan İmece Platformu, Birleşmiş Milletler\'in sürdürülebilir kalkınma için belirlediği ‘17 küresel hedef’ten biri olan ‘kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi’ için destek programı başlatan önemli oluşumlar arasında. Platform, Alper Tüfekçi, Ayfer Tüfekçi ve Semra Morgil tarafından tasarlanan mobil uygulamayı 2018 yılının en başarılı sosyal sorumluluk projesi olarak seçti. Proje, çocuklar için en önemli dönem olarak kabul edilen okul öncesi dönemde çocukların gelişimlerine uygun oyunlar ve doğru rol modeller ile toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının oturmasını amaçlıyor. Altınbaş Üniversitesi TOKAMER Başkanı Zeynep Banu Dalaman öncülüğünde kurulacak danışma kurulu, projedeki mobil uygulama ve oyunların içerik uygunluğu konusunda akademik danışmanlık yapacak. Bunun yanında “Okul Öncesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu”nu oluşturarak seminer ve çalıştaylarla projeye destek verecek.

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