Sosyal robot Sophia'nın dijital sanat eseri açık arttırmada yaklaşık 700 bin dolara satılıyor

Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilmiş sosyal bir insansı robot olan Sophia’nın dijital eseri, Perşembe günü açık artırmada 688.888 dolara NFT* olarak satıldı.

Blockchain defterlerine kaydedilen ve herkesin öğelerin sahipliğini ve orijinalliğini doğrulamasına olanak tanıyan dijital bir imza olan NFT'ler, bu ay yaklaşık 70 milyon dolara satılan bir sanat eseri ile en son yatırım çılgınlığı haline geldi.

Reuters’da yer alan habere göre robot, yaratıcısı David Hanson'un "evrimin yinelemeli döngüleri" olarak tanımladığı bu süreçte, Bonaceto’nun çalışmalarından, sanat geçmişinden, kendi fiziksel çizimlerinden veya çeşitli yüzeylerdeki resimlerinden öğeleri birçok kez birleştirdi.

2016'da tanıtılan Sophia, sanat eserini, Elon Musk gibi ünlü kişileri betimleyen renkli portrelerle tanınan 31 yaşındaki İtalyan dijital sanatçı Andrea Bonaceto ile birlikte üretti.

"Sophia Instantiation" başlıklı dijital çalışma, Bonaceto’nun portresinin Sophia’nın dijital resmine dönüşümünü gösteren 12 saniyelik bir MP4 dosyasından oluşuyor. Aynı zamanda Sophia’nın kendi portresinin çıktısının üzerine yaptığı fiziksel bir sanat eseri de dosyaya eşlik ediyor.

Gümüş renkli bir elbise giyen Sophia, Reuters'a "İnsanların robotik gibi yeni teknolojilere tepkisi beni çok heyecanlandırıyor ve bu yaratıcılıkların bir parçası olduğum için çok mutluyum" dedi.

Alıcının kimliği henüz bilinmiyorken Sophia’nın yaratıcısı, Hong Kong’lu Hanson Robotics’ten David Hanson, teklif gelme hızına şaşırdığını söyledi.

Sanat koleksiyoncusu ve blok zinciri yatırımcısı Jehan Chu, dijital ürünlere yatırım yapmak için bekleyen çok para olduğuna inanıyor ve dijital sanat sektörü şu anda bulanık görünse de, büyük bir potansiyel olduğunu söylüyor

Chu, Reuters'a "Şu anda gördüğümüz şey, özellikle NFT sanat dünyasında bir balon gibi görünüyor" sözlerini kullandı ve "Günün sonunda, toplumun nasıl olduğu ve tüketicilerin dijital ürünler hakkında nasıl düşündüğü konusunda büyük bir değişimin olduğu çok açık. Ve bunun bizi nereye götüreceği oldukça şaşırtıcı’’ diye ekledi.

NFT nedir?

Türkçesi “değiştirilemez jeton” olarak çevrilebilecek NFT'ler telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Sanatçılar, kendilerine ait eserleri NFT'ye dönüştürdüğünde dijital imzası ile telif hakkını koruyarak, ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto para olarak hesabına yatırılıyor.