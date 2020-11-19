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Koronavirüs

Keşan'da kurtuluş yıl dönümü etkinliklerinde sosyal mesafeyi hiçe saydılar, Koronavirüs'e davetiye çıkardılar

Edirne'nin Keşan ilçesindeki kurtuluş yıl dönemi törenlerinde salgın önlemleri unutuldu

DHA

19 Kasım 2020 13:34

Edirne'nin Keşan ilçesinin  düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından halk oyunları ekibi, gösteri yaptı.Gösteriyi yakından izlemek isteyenler ise polis ve zabıta ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeyi hiçe saydı.


Tören sonunda Keşan'daki resmi kurum ve kuruluşların araçlarıyla geçiş yapıldı.

Bazı araçlardan halka, şeker ve araç kokusu dağıtıldı. Şeker ve araç kokusu almak isteyenler, birbiriyle yarıştı. (DHA) 

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