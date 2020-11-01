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Yaşam

Sosyal mesafeli tütü; balet ve balerinler dansa da sosyal mesafe koydu

01 Kasım 2020 23:54

İngiltere’de Birmingham Kraliyet Balesi’nden ünlü balet Carlos Acosta, bale dansçılarını gösteri sırasında Koronavirüs önlemi olarak teması azaltacak ‘Sosyal mesafeli tütü" tasarladı

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