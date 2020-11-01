Sosyal mesafeli tütü; balet ve balerinler dansa da sosyal mesafe koydu

İngiltere’de Birmingham Kraliyet Balesi’nden ünlü balet Carlos Acosta, bale dansçılarını gösteri sırasında Koronavirüs önlemi olarak teması azaltacak ‘Sosyal mesafeli tütü" tasarladı

Acosta’nın esinlendiği sosyal mesafeli tütü, dansçıları Koronavirüs mesafe kurallarına uyacak kadar uzakta tutarak teması azaltıyor. Yaklaşık 1 metre çapında olan tütüyü giyen dansçılar, gösteri sırasında birbirleriyle teması bu bale eteğiyle azaltıyor.

Ünlü balet Acosta, sosyal mesafeli tütü için “Başladığımızda, kimsenin birbirine dokunmayacağı bir kıyafet istedik ve böylece dansçılar statik olmayan ancak sürekli hareket eden ve farklı şekiller yaratan uzun kıyafetler giyecekler” dedi. Acosta, sosyal mesafeli bale eteklerini tasarlarken 19’uncu yüzyılda kadınların Avrupa’da giydiği kabarık eteklerden esinlendiklerini belirtti. (DHA)