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Koronavirüs

Sosyal mesafe kurallarını gevşeten Güney Kore'de Koronavirüs vaka sayısı arttı, 200'den fazla okul kapatıldı

29 Mayıs 2020 16:17

Güney Kore'de son 2 günde yeni Koronavirüs vakalarının artmasının ardından, 200'den fazla okulda eğitime yeniden ara verildi.

Ülkede önceki gün 79, dün de 56 yeni vaka tespit edildi. Bu sayılar son 2 aydaki en yüksek yeni vaka sayıları. Vakaların Bucheon bölgesindeki bir dağıtım merkeziyle bağlantılı olduğu ve nüfusun yoğun olduğu bir bölge olması nedeniyle endişe yarattığı belirtiliyor.

Seul'un batısındaki Bucheon'da, ülkenin en büyük e-ticaret şirketi Coupang'ın dağıtım merkezi bulunuyor ve şirket Koronavirüs önlemlerini tam olarak uygulamamakla eleştiriliyor.

Bazı çalışanlarda virüs tespit edilmesinin ardından şirket binlerce çalışanına test yapıyor. Virüsün çalışanlardan çocuklarına geçip okullarda yayılmasından endişe ediliyor.

Ancak yeni vakalardaki artış, bölgedeki 251 okulun yeniden kapanmasına neden oldu.

Güney Kore'de ekonomik yaşam normale dönmeye başlarken, Seul ve çevresindeki bölgelerde parklar ve müzeler hâlâ kapalı tutuluyor.

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