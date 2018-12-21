Sosyal medyayı en az kullanan ülke Japonya

İSTANBUL, (DHA) - Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav, dünyada sosyal medyayı en az kullanan ülkenin Japonya olduğunu söyleyerek, \"Türkiye ve dünyada sosyal medya kullanımları şaşırtıcı ve ürkütücü boyutlara ulaştı\" dedi.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Kurumsal İletişim Müdürü ve Sosyal Medya Savaşları kitabının yazarı Ümit Sanlav, İstanbul Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün programında Bahçelievler okul müdürleri ve yöneticileri ile buluştu.

TÜRKİYE INSTAGRAM KULLANIMINDA DÜNYADA İKİNCİ

Sosyal medyayı etik, etkili ve güvenli kullanma yollarına değinen Sanlav, Türkiye ve dünyada sosyal medya kullanımının şaşırtıcı ve ürkütücü boyutlara ulaştığına dikkat çekerek, \"WeAreSocial’in hazırladığı sosyal medya raporunda Türkiye’nin günde yaklaşık 3 saat sosyal medya kullanımı ile üst sıralarda yer almasına rağmen;Japonya, Güney Kore gibi ülkelerin 1 saatin altında kullanımlarla en az kullananlar arasında. Instagram kullanımında ise Türkiye dünyanın ikinci ülkesi\" diye konuştu.

Her geçen gün ortaya çıkan yeni güvenlik açıklarına rağmen, Facebook’un 2.3 milyar kullanıcı sayısına ulaşması ve dünyanın en kalabalık ülkesinden daha fazla vatandaşı olmasının çok büyük bir güç olduğunu ifade eden Sanlav, teknoloji üretmenin önemine dikkat çekti.

\"SOSYAL MEDYA ALGI OPERASYONLARINA ALET EDİLİYOR\"

Teknolojiyi doktorun elinde hayat kurtaran, katilin elinde can alan neştere benzeten Sanlav, “Türkiye’de ve uluslararası arenada Türkiye ve devlet aleyhine bazı algı operasyonları yapılmakta, sosyal medya mecraları bu operasyonlara alet edilmekte. Bu anlamda hukuki ve teknik yollardan birtakım mücadeleler verilse de, yerli ve milli teknolojimizi üretmediğimiz sürece net bir çözüm bulunamayacaktır. Kendi arama motorumuzu, kendi sosyal paylaşım sitelerimizi kurmamız gereken bu ortamda, İHA, SİHA ve savunma sanayi alanında yüzde 20’den yüzde 65’e çıkan yüzde 100 yerli ve milli üretim, Aselsan gibi bir yüz akı markamıza yapılan yatırımlar, teknoloji üretimi konusundaki ümitlenmemizi sağlıyor\" dedi.

SOSYAL MEDYADA HER GÖRDÜĞÜNÜZE GÜVENMEYİN

Bireysel anlamda sosyal medya güvenliği konusunda vatandaşları uyaran Sanlav, \"Sosyal medya ortamları hızlı iletişime açık olduğu kadar, güvensiz iletişime de en açık mecradır. Her gördüğünüz olaya inanmamak kadar, arkadaş listenizi tanıdığımız ve güvendiğiniz kişilerden oluşturmak da önemli. Sosyal medyada her gördüğünüz erkek erkek, kadın kadın ve çocuk çocuk olmayabilir. Tanımadığınız kişilerden gelen istekleri kabul etmeyin, özel hayatınızın kapılarını açmayın\" diye konuştu.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINIZ ÜZERİNDEN ÜYE OLMAYIN

\"Üyelik gerektiren platformlara sosyal medya hesaplarınız üzerinden üye olmayın\" diyen Sanlav, \"Zararlı yazılım içeren uygulamaları tespit edemeyebilir, arkadaş listenizi, özel ve sizde kalması gereken tüm bilgilerinizi o uygulamaya açmış olabilirsiniz\" ifadelerini kullandı.

HER UYGULAMAYI İNDİRMEYİN

Telefonlarda özel fotoğrafların depolanmaması gerektiğini söyleyen Sanlav, \"İndirilen uygulamalar, telefonunuzda depoladığınız fotoğraf ve videolarınıza erişim yetkisi ister ve bunu vermezseniz indiremezsiniz. Güvenmediğiniz uygulamalara bu imkanı vermeyin. Telefonunuzda özel fotolarınızı depolamayın. Kimlerin ve hangi programların telefonunuzda gezindiğini bilemeyebilirsiniz\" diye konuştu.

YER BİLDİRİMİ YAPARKEN DİKKAT

Özelin özelde kalması gerektiğini belirten Sanlav, \"Temel hedefi bilgiye ulaşmak ve paylaşmak olan sosyal medya ortamlarına atılan bilginin, gizli kalması beklenmemelidir. Özel olan özelde kalmalı, güvenlik tedbirlerine dikkat edilmelidir. Seyahat ve tatillerde yer bildirimi yapmak ve evimizden paylaşımlarda konum bilgisi vermek, hırsızlara davetiye çıkartmak olabilir\" dedi.

Programın sonunda Sanlav, Üniversitenin liselerle yaptığı işbirliklerine de değinerek, lise müdürlerine; Türkiye Liseler İhtisas Programı (TÜLİP) ve İHÜ Lise Kış Okulu başta olmak üzere, okullara verilebilecek akademik destekle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.