Sosyal medyaya video çeken iki grup arasında kavga çıktı; bir kişi hastanelik oldu

İstanbul Esenler'de sosyal medya uygulamasına video çekmek için toplanan bir grup genç ile başka bir grup arasında kavga çıktı. Kavgada bir genç bayılana kadar dövülerek hastanelik oldu.

Olay, geçen pazar günü saat 15.30 sıralarında Esenyurt’ta meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medya uygulamasına video çekmek için bir sitenin kullanılmayan boş alanında bir grup genç toplandı. Gençler video çektikleri esnada içeriye 10-15 kişilik bir grup girdi.

Henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, gruplar birbirine girdi. Bu sırada yere düşen Sidar A. (15) tekmelerin ve yumrukların hedefi oldu. Sidar A. aldığı darbelerden dolayı bayıldı. Gencin bayıldığını gören grup olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Daha sonra Sidar A.’nın baygın yattığını gören arkadaşları A.’yı kucaklarına alarak kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü. Baş ve vücudunun belirli kısımlarından darp edilen Sidar A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.