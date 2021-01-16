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Yaşam

Sosyal medyanın yeni fenomeni: Bitcoin astroloğu Maren Altman

16 Ocak 2021 16:10

ABD’li astrolog Maren Altman, kripto para birimi Bitcoin’deki fiyat dalgalanmalarını gök cisimlerinin hareketlerine göre tahmin ederek sosyal medyada ünlendi.

TikTok’ta ‘dünyanın en ciddi astroloğu’ olarak bilinen Altman, Bitcoin tahminleri sayesinde bir milyon takipçiye ulaştı.

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