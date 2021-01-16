Sosyal medyanın yeni fenomeni: Bitcoin astroloğu Maren Altman

ABD’li astrolog Maren Altman, kripto para birimi Bitcoin’deki fiyat dalgalanmalarını gök cisimlerinin hareketlerine göre tahmin ederek sosyal medyada ünlendi.

TikTok’ta ‘dünyanın en ciddi astroloğu’ olarak bilinen Altman, Bitcoin tahminleri sayesinde bir milyon takipçiye ulaştı.

NTV'de yer alan habere göre; 2020’de fiyatlar yükseldikçe kripto para birimleri konusunda içerik yayınlamaya başlayan 22 yaşındaki Altman, “Fiyat yörüngelerini tahmin edebilirim, ancak bir finansal danışman olduğumu iddia etmiyorum ve bu nedenle asla al veya sat tavsiyesi vermem” dedi.

Altman, Bitcoin'le ilgili son tahmininde ise "Ocak ayının sonunda ve özellikle Şubat ve Mart başında bazı olumlu göstergeler gördüğünü" söyledi. Atman, “Mart ortasına gelindiğinde, büyük bir düzeltme görüyorum. Nisan ortasında daha az iyimserim. Mayıs ayında ise Bitcoin değerleri yükselişte...” yorumunu yaptı.