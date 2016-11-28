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Medya

Sosyal medyanın 'UFO' trollemesine porselen devinden yanıt: Telaş yapmayın, bizdik...

UFO iddiası sosyal medyada gündem oldu

28 Kasım 2016 19:21

Türkiye'nin bir çok farklı ilinden paylaşılan 'UFO görüntüleri' iddiası dün akşam Twitter'da gündem oldu. #ufoattacktoturkey etiketi altında paylaşılan görüntüler hızla yayılırken, UFO gerçeği gecenin ilerleyen saatlerinde belli oldu. Paylaşılan görüntülerin çoğunun Photoshop ile yapılan fotomontajlar olduğu anlaşıldı.

Kütahya Porselen de bu tiye almaya katılarak resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. UFO şeklindeki bir porselen görselinin paylaşıldığı tweetin altına "Telaş yapmayın, bizdik..." notu düşüldü. Porselen devinin bu paylaşımı şu ana kadar 7 bine yakın retweet aldı.

Kütahya Porselen'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle:

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