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Sosyal medyanın konuştuğu fotoğrafa Oktay Kaynarca'dan ilk yorum

Oktay Kaynarca, "Rakı balık yaptınız diye diziden mi atacaklar?" diyen Şahan Gökbakar'a yanıt verdi

16 Mart 2018 02:14

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy’deki bir mekanda bir araya geldi. Arkadaşlarıyla eğlenen Oktay Kaynarca’nın Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ise sosyal medyada gündem oldu.

Gecede sosyal medya hesaplarından paylaşmak için fotoğraf çekilen oyuncuların masadaki içki bardaklarını gizledikleri, buz kovasını ise masada bıraktıkları iddia edildi.

Şahan Gökbakar da, Oktay Kaynarca’nın fotoğrafı hakkına yorum yapan isimlerden oldu. Kaynarca'nın fotoğrafını paylaşan Gökbakar, fotoğrafın üzerine 'Ekibin hepsinin tek kol masa altında... Abiler ablalar rakı içiyorsanız afiyetle için... Kasmayın bu kadar yaa... Kim ne diyecek size, dese ne olur ayrıca? Kimler kimler neler yapıyor. Boş verin... Rakı balık yaptınız diye diziden mi atacaklar? Yok daha neler... Keyfiniz bol olsun..." diye yazdı.

Kaynarca’dan yanıt

Kaynarca ise Gökbakar'ın bu mesajına yanıt olarak şu paylaşımı yaptı:

"Sevgili Şahan Gökbakar'a bizi bu kadar dikkatli ve iyi izlediği için teşekkür ederiz...Keşke diğer fotoğraflara da baksaydı :)))"

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