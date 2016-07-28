Sosyal medyadan darbeyi destekleyen 2 polis tutuklandı

Bartın'da sosyal medya hesaplarından darbeyi destekleyen paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla 2 polis memuru tutuklandı.

Darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 polis memuru tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, polis memurları M. ve E. D.’nin sosyal medya hesaplarından darbeyi destekleyen paylaşımlarda bulundukları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 2 polis memuru, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.