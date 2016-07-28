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15 Temmuz Darbe Girişimi

Sosyal medyadan darbeyi destekleyen 2 polis tutuklandı

Bartın'da iki polisin sosyal medya üzerinden darbeyi destekleyen paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmişti

28 Temmuz 2016 23:01

Bartın'da sosyal medya hesaplarından darbeyi destekleyen paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla 2 polis memuru tutuklandı.

Darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 polis memuru tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, polis memurları M. ve E. D.’nin  sosyal medya hesaplarından darbeyi destekleyen paylaşımlarda bulundukları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 2 polis memuru, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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