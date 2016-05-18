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Politika

Sosyal medyadan Bahçeli'ye 'Türkeş' tepkisi: Bir dağdan kuş kalksa, dağ ne kaybeder; mertlik mi, koltuk mu?

MHP'li Semih Yalçın, fotoğrafla ilgili olarak, "Ne olursa olsun geçmişte yakın diyalogları var" demişti

18 Mayıs 2016 18:31

Sosyal medya kullanıcıları Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün gece yapılan dokunulmazlık oylamaları sırasında çekilen 'samimi' fotoğraflarına tepki gösterdi. Bahçeli'ye 1 Kasım seçimleri sonrasında AKP'ye transfer olan Türkeş için kullandığı, "Bir dağa bir serçe konsa dağ ne kazanır, bir dağdan bir serçe kalksa dağ ne kaybeder?" ifadesini hatırlatan kullanıcılar, "Mertlik mi, koltuk mu?" diye sordu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar şöyle: 

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devlet bahçelituğrul türkeşdokunulmazlıkgörüşmetepki

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