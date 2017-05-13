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Sosyal medyadaki ürün paylaşımıyla Maliye'nin vergi takibine girdi

Soydan binlerce like alan fotoğrafları yoruma kapattı

13 Mayıs 2017 15:37

Model Didem Soydan Maliye Bakanlığı'nın, geçtiğimiz yıl başlattığı ünlülerin reklam içerikli paylaşımlarının vergilendirilmesi takibine takıldı. Birbirinden farklı mayolarla selfie’ler çeken model Soydan, fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. 

Fotoğraflar vergiye tabi


HT Magazin'de yer alan habere göre; Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz yıl ünlülerin reklam içerikli paylaşımlarının vergilendirilmesi için bir çalışma başlatmıştı.

Paylaşımlar ‘elektronik işyeri’, paylaşanlar ise vergi mükellefi olarak kabul edilmişti. Buna göre paylaşımların gelirinin yüzde 20’si gelir vergisi olarak ödeniyor.

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