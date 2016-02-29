Sosyal medyada yeniden ‘bu ne renk’ tartışması

Geçen yıl sosyal medyayı sallayan elbise furyasına şimdi de rengi belirsiz bir ceket takıldı. Güney California'da yaşayan 16 yaşındaki Nina, bir ceketin rengi hakkında arkadaşıyla yaşadığı tartışmayı, takipçileriyle paylaştı.

Hürriyet'in haberine göre, Nina, "Arkadaşım mavi-beyaz olduğunu söylüyor. Ama ben siyah-kahverengi görüyorum. Lütfen siz ne gördüğünüzü bana söyler misiniz?" diye yazdı.

Nina'nın bu sorusuyla da büyük bir tartışma başladı. Gelen cevaplar, geniş bir yelpazeyi kapsıyordu.

Ceketin rengi konusunda Photoshop yazılımına başvuran bir sosyal medya kullanıcısı ise hafif koyu yeşilimsi mavi bir renk olan "teal" ile altın sarısı yanıtını aldı.