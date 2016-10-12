Sosyal medyada yeni çılgınlık: Self-five

Kuzey Carolina Üniversitesi'nde mühendislik okuyan Seth Schneider, Twitter’da yeni bir çılgınlığın öncüsü oldu. Telefonu havadayken iki eliyle “çak” yapan Schneider, bunu fotoğrafladığı tweet’iyle 170 binden fazla retweet aldı.

Schneider'in "Bugün hayatımın en gururlu günü. Başarıyla kendi kendime 'çak' yaparken, kendi fotoğrafımı çektim" diyerek attığı tweet, kısa sürede 170 bin kez tweet'lendi, 430 bin kez beğenildi.

Twitter kullanıcıları, çektikleri fotoğraflarla Schneider'in "başarısına" ulaşmaya çalıştı ve bir anda sosyal medyada fırtınalar esti.

Pek çok kullanıcı benzer hareketleri yaptı, bazıları telefonu havaya fırlatarak görüntü yakalamaya çalıştı, bazıları bunu geliştirdi de...