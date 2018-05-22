Sosyal medyada tartışma yaratan o fotoğrafa Bennu Yıldırımlar'dan ilk yorum

Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Ahlat Ağacı filminin önceki gün yapılan ilk gösteriminden önce film ekibi kırmızı halıya çıktı. Bennu Yıldırımlar, kırmızı halıda Murat Cemcir'in önünde olduğu fotoğrafkara ilişkin olarak gelen eleştirilere, Twitter'dan bir video ve mesajı retweetleyerek yanıt verdi. Yıldırımlar'ın yaptığı paylaşımda, "Saliselik birkaç fotoğraf karesi üzerinden varılan kanılar çoğu zaman yanlıştır" ifadesi yer alıyor.



Fotoğrafçılara poz vererek ilerleyen ekip festival sarayının merdivenlerini tırmandıktan sonra da bir süre objektiflerin önünde poz verdi. İşte bu sırada filmde rol alan Murat Cemcir'in, ekip arkadaşı Bennu Yıldırımlar'ın "önüne geçme çabası" olarak yansıyan fotoğraflar sosyal medyada gündeme oturdu.

Bennu Yıldırımlar, çok konuşulan fotoğrafa Twitter'da paylaşılan bir video ve mesajı retweet ederek yanıt verdi. Pyalaşımda şöyle deniyor:

"Bu sitede linç kültürü çok sevildiği için muhtemelen bu video hiç önemsenmeyecek, lakin burada dursun istiyorum. Saliselik birkaç fotoğraf karesi üzerinden varılan kanılar çoğu zaman yanlıştır."