"Sosyal medyada sahte Keanu Reeves hesapları kadınları dolandırmaya çalışıyor"

ABD’de bir kadın, teyzesinin internet üzerinde kendini Matrix yıldızı Keanu Reeves gibi tanıtan biri tarafından dolandırıldığını söyledi. Kadın, daha sonra teyzesinin yalnız olmadığını, dolandırıcıların Reeves profiliyle kadınları hedef aldığını öğrendi.

Los Angeles Times’a konuşan Molli Hermiston, teyzesinin internet üzerinde tanıştığı bir profilin ünlü aktör Keanu Reeves olduğuna inandığını söyledi. Hermiston, teyzesinin kendisine doğruları söyleyen aile üyelerine bile inanmadığını belirtti.

Dolandırıcının teyzesine bir kolye ve küpeler gönderdiğini söyleyen Hermiston daha sonra teyzesinden 10 bin dolar istediğini anlattı. Teyzesinin parayı gönderip göndermediği hâlâ bilinmiyor.

Hermiston araştırmaları sonucu teyzesinin yalnız olmadığını, Kanada,Tayvan, ABD çevresinde kadınların hedef alındığını söyledi.

Kendisine zengin görünen bir kadın gibi sahte hesap açan Hermiston, birkaç Reeves hayran sayfasını takip ederek dolandırıcıları bekledi. Hermiston, şöyle anlattı:

“Kısa süre içinde Keanu Reeves olduğunu iddia eden profiller bana yazdı. İlişkiyi gizli tutmak istediklerini söyleyerek konuşmaya çalışan Reeves hesapları maddi durumumu tespit edebilecek sorular sormaya başladı”

Hermiston, sahte hesapların kendisinden bir etkinlikte buluşmak için bitcoin olarak 2 bin dolar istediğini söyledi.