Sosyal medyada paylaştığı '201 kilometrelik ibre' fotoğrafı 10 yıl hapis cezasına gerekçe oldu

Trafik kazasında 1 kişinin ölümüne 1 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan 25 yaşındaki muhasebeci Arzu Eğmen 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Eğmen'in facebook hesabında paylaştığı 201 kilometreyi hızı gösteren araç ibresi fotoğrafı ile vites kutusunun yanında viski ve bira şişeleri gösteren fotoğraf karesini kararda gerekçe olduğunu belirtti.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Serpil Kırkeser'in haberine göre, Büyükçekmece'de geçen yıl alkollü olarak yaptığı trafik kazasında bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan 25 yaşındaki muhasebeci Arzu Eğmen 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, Arzu Eğmen'in Facebook hesabından paylaştığı araç ibresi 201 km olarak gösteren fotoğrafı ve aracın vites kutusunun yanında viski ve bira şişelerinin bulunduğu fotoğrafı da kararına gerekçe yaptı.

Tutukluluğunun da devamına karar verilen Arzu Eğmen, kararın ardından gözyaşları içinde duruşma salonundan ayrıldı.

Sanıklar duruşmada hazır bulundu

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu müşteki sanık Arzu Eğmen ve müşteki tutuksuz sanık Hüseyin Halid Salman hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Mithat Çelikel, kusur oranına ilişkin Adli Tıp Kurumu İstanbul Trafik İhtisas Dairesi'nden rapor geldiğini ve sanık Arzu Eğmen'in tamamen kusurlu olduğu, sanık Hüseyin Halid Salman'a ise kusur izafe edilecek bir durumun bildirilmediğini açıkladı. Sanık Arzu Eğmen, “ Raporu kabul etmiyorum. Karşı tarafından sinyal vermeden önüme geçtiği için kusuru vardır" dedi.

Savcı mütalaasını açıkladı: Sanık Arzu Eğmen cezalandırılsın

Duruşma savcısı Hüseyin Parlakkılıç da duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaaya göre olay şöyle oldu: 20 Mart 2016 günü saat 07.10'da 153 promil alkolü olan Arzu Eğmen sevk ve idaresinde bulunan araçla E-5 yolu üzerinde Ankara istikametine seyir halindeyken Güzelyurt Metrobüs Durağı mevkiinde şerit değiştirmek için manevra yaptığı sırada yine aynı yönde seyir halinde bulunan müşteki sanık Hüseyin Halid Salman'ın (22) kullandığı araca çarptı. Kazada sanık Arzu Eğmen ve müşteki sanık Hüseyin Halid Salman yaralandı. Müşteki sanık Hüseyin Halid Salman'ın kullandığı araçta bulunan Adnan Salman (52)hayatını kaybetti, yaralanan Arzu Eğmen ise soruşturma aşamasında şikayetini geri aldı. Hayati tehlike geçirmeksizin basit tıbbi müdahale ile tedavi olacak şekilde yaralanan müşteki sanık Hüseyin Halid Salman ise sanık Arzu Eğmen'den şikayetçi oldu.Kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu İstanbul Trafik İhtisas Dairesi'nce 16 Mart 2017 tarihinde alınan raporda Arzu Eğmen'in asli derecede tamamen kusurlu, müşteki sanık Hüseyin Halid Salman'ın ise kusursuz olduğu kanaatine varıldığı belirtildi. Salman'ın kusursuz olması sebebiyle beraat kararı verilmesi istenen mütalaada, sanık Arzu Eğmen hakkında da mahkumiyetin tesisi gerektiği kaydedildi.

"Her gün vicdan azabı çekiyorum"

Son sözü sorulan sanık Eğmen, “Her gün vicdan azabı çekiyorum. Üzerimdeki yük çok ağırdır. İlaçlarla ayakta durmaktayım. Allah'ım ailemin ve benim yardımcım olsun. Beraatimi istiyorum" dedi.

Müşteki beraat etti

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu raporunda atfedilecek bir kusur oranı bulunmadığından sanık Hüseyin Halid Salman'ın beraatine karar verdi.





HIZ LİMİTİ FOTOĞRAFI GEREKÇE OLDU



Mahkeme Başkanı Mithat Çelikel, sanık Arzu Eğmen'in alkollü olması, facebook hesabından hız limiti ve viski ve bira şişelerini paylaştığını kaydetti. Çelikel, yaşam şeklinin de göz önüne alındığını belirterek kararı açıkladı.





SANIK ARZU EĞMEN 10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



“Bir kişinin ölümüne bir kişinin yaralanmasına neden olan" sanık Arzu Eğmen'in yaşam şekline ilişkin dosyaya yansıyan bilgi ve belgeler, eylemin alkollü olarak işlenmesi, suçun işlendiği zaman, suçun işlenmesinde kullanılan araç ve mağdur taraflarda yarattığı harabiyette birlikte değerlendiren mahkeme heyeti, olaydaki asli kusurlu oluşu ve kusurunun yoğunluğu da gözönünde bulundurularak sanık Arzu Eğmen'e 8 yıl hapis cezası verdi.



Sanık Arzu Eğmen'in 153 promil alkolü olmasını da gözönünde bulunduran mahkeme heyeti, Arzu Eğmen'in “Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan cezasını 12 yıl hapis cezasına yükseltti. Sanığın daha önce mahkeme heyetine karşı saygısız ve hakaret içeren yaklaşımlarda bulunduğu ve suç duyurusunda bulunulduğu anımsatılan kararda, sanık Arzu Eğmen'in sonraki süreçte saygılı tutum ve davranışlar sergilediği gerekçesiyle cezayı 10 yıl hapis cezasına düşürdü. Mahkeme sanık Arzu Eğmen'in tutukluluk halinin de devamına hükmettti. Arzu Eğmen kararı öğrendikten sonra gözyaşları içinde duruşma salonunda ayrıldı.





BEDDUA ETMİŞTİ



Arzu Eğmen bir önceki duruşmada tutukluluğunun devamına karar verilmesi üzerine “Ben annemden ayrı kaldım, sen de evladından ayrı kal" diyerek mahkeme başkanına beddua etmiş, mahkeme heyeti de sanık Arzu Eğmen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Sanık Arzu Eğmen, olay anında yüksek hız yapmadığını, sosyal medya hesaplarından çıkartılan ve araç ibresi 201 km olarak gösterilen sosyal medya paylaşımının olduğu hesabın kendisine ait olduğunu belirterek, “ Hesap bana aittir, ama benim kullandığım aracın göstergesi değildir" diye cevap vermişti. Müşteki avukatı tarafından, Arzu Eğmen'e ait sosyal medya hesaplarından aracın vites kutusunun yanında viski ve bira şişelerinin bulunduğu ve profil resmi olarak güncellediği belirtilen sosyal medya hesapları da gösterilmiş, Sanık Eğmen de “Sadece paylaştım, görüntüler bana ait değildir" diye cevap vermişti.