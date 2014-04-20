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Spor

Sosyal medyada Mancini'ye tepki yağıyor

Galatasaray'ın kendi sahasında Kasımpaşa'dan 4 fark yemesinin ardından sosyal medyada teknik direktör Mancini'ye tepki yağdı

20 Nisan 2014 00:14

Galataasaray taraftarı Mancini'den umudunu kesti.Sosyal medyada İtalyan teknik adama tepki çığ gibi büyürken, 'istifa' diyenler ve Mancini kovulmak için bunu yapıyor diyenlerin sayısı arttı.

İşte Galatasaray'lı taraftarların sosyal medyadan Mancini'ye tepkilerinden bazıları:

@26cuneyt: bu ne ilk, ne Son..  Beni gönderin diyor kibarca..

@ASYCehennemi: Aykut Kocaman'la o kadar dalga geçtik ki Allah, Mancini ile belamızı verdi...

@Murrro67: Adam kovulmak icin elinden geleni yapiyor.

@uAoguzinho: Mancini Gitsin diyenler RT !

@tanerkrmn: Yazmadan geçemeyeceğim. Mancini 41.maçında 41.farklı ilk 11'i sahaya sürdü. Tüm kombinasyonları deniyor.

@Rabia_uA: Mancini neyin kafasını yaşıyor.?

@DmrcTaha: 2-0'dan gelip 5-2 yapan kazanan takımı benim 3 yaşımda kardeşim bozmaz bu Mancini bozuyor

@gulserin1905: bu mancini bu takımdan gitmediği sürece kimse galatasaraydan iyi futbol ve şampiyonluk beklemesinnnnnnnn

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