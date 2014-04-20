T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray, Arena'da hezimet yaşadı!

Spor Toto Süper Lig'de ikincilik mücadelesi veren Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'ya 4-0 gibi farklı bir skorla yenilerek, kadın ve çocuklara karşı oynadığı maçta büyük bir hezimet yaşadı.

20 Nisan 2014 00:02

Galatasaray cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuklara karşı oynadığı Kasımpaşa maçında, adeta sahadan silindi... Maçın hemen başında 10 kişi kalan Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa karşısında hiçbir varlık gösteremedi ve Türk Telekom Arena'da sahadan 4-0 gibi farklı bir mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuç, aynı zamanda Galatasaray'ın şampiyonluk şansının matematiksel olarak da sona ermesi anlamına geliyordu...

Cezalı olan Burak Yılmaz ve sakatlığı devam eden Drogba'nın yokluğunda Sarı-kırmızılı ekip, Berk İsmail Ünsal ilk 11'de sahaya çıktı. Kasımpaşa, maçın hemen başında bir penaltı kazandı. Ryan Babel, Semih Kaya'dan kaptığı topu Oscar Scarione'nin önüne bıraktı. Scarione de boş kaleye vuracakken Hakan Balta'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

Çakır, bu pozisyonun ardından Hakan Balta'yı kırmızı kartla oyundan atarken, penaltıda topun başına geçen Scarione de Muslera ile topu ayrı köşelere gönderdi ve Kasımpaşa'yı 7. dakikada 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra 10 kişi oynayan Galatasaray, Kasımpaşa üzerinde baskı kurmaya çalışsa da konuk takım kontra ataklarla pozisyonlar üretti. 10 kişi kalan Galatasaray karşısında derin boşluklar bulan Kasımpaşa, özellikle devre sonunda inanılmaz goller kaçırdı. Adem Büyük'ün önce şık vuruşunu Melo kaleye giderken kafasıyla çıkardı, daha sonra da Adem'in boş kaleye vuruşunu Semih Kaya son andaki müdahalesiyle önledi ve 2. golü kurtardı.

Devre Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, ikinci yarının hemen başında yine konuk takım 2. gole yaklaştı. 46'da Babel'in pasıyla karşı karşıya kalan golün sahibi Scarione, bu kez istediği gibi vuramadı ve top Muslera'da kaldı.

Bu pozisyonun dönüşünde Galatasaray da beraberlik golüne yaklaştı. Sneijder'in pasıyla Kasımpaşa savunmasının arkasına sarkan Umut Bulut, yerden vurdu ancak kaleci Isaksson'u geçemedi.

İnanılmaz bir seviyeye çıkan tempo, Kasımpaşa'nın ikinci golüyle sonuçlandı. Savunmadan hızlı çıkan Kasımpaşa'da Tabare Viudez, sağ çaprazdan ceza sahasına girdiği anda yerden sert vurdu ve Arena'da Kasımpaşa adına skoru 2-0 yaptı.

Dakikalar ilerledikçe oyun disiplininden kopan Galatasaray, kalesinde devamlı pozisyon vermeye devam etti. 64'te Adem Büyük'ün şutunda top savunmaya çarptı ve Oscar Scarione'nin önünde kaldı. Arjantinli oyuncu da düzgün bir vuruşla ağları havalandırırken, Kasımpaşa'ya 3-0'lık üstünlüğü getirdi.

Sahada hiçbir varlık gösteremeyen Galatasaray karşısında çok rahat bir futbol sergileyen konuk takım Kasımpaşa, 77'de bir kez daha Muslera'nın koruduğu fileleri havalandırdı. Viudez'in kullandığı köşe vuruşunda kafayı vuran Yalçın Ayhan, skoru 4-0'a getirdi.

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi...

ETİKETLER

galatasarayfarkyenilgiarena

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24