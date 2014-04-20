Galatasaray, Arena'da hezimet yaşadı!

Galatasaray cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuklara karşı oynadığı Kasımpaşa maçında, adeta sahadan silindi... Maçın hemen başında 10 kişi kalan Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa karşısında hiçbir varlık gösteremedi ve Türk Telekom Arena'da sahadan 4-0 gibi farklı bir mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuç, aynı zamanda Galatasaray'ın şampiyonluk şansının matematiksel olarak da sona ermesi anlamına geliyordu...

Cezalı olan Burak Yılmaz ve sakatlığı devam eden Drogba'nın yokluğunda Sarı-kırmızılı ekip, Berk İsmail Ünsal ilk 11'de sahaya çıktı. Kasımpaşa, maçın hemen başında bir penaltı kazandı. Ryan Babel, Semih Kaya'dan kaptığı topu Oscar Scarione'nin önüne bıraktı. Scarione de boş kaleye vuracakken Hakan Balta'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

Çakır, bu pozisyonun ardından Hakan Balta'yı kırmızı kartla oyundan atarken, penaltıda topun başına geçen Scarione de Muslera ile topu ayrı köşelere gönderdi ve Kasımpaşa'yı 7. dakikada 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra 10 kişi oynayan Galatasaray, Kasımpaşa üzerinde baskı kurmaya çalışsa da konuk takım kontra ataklarla pozisyonlar üretti. 10 kişi kalan Galatasaray karşısında derin boşluklar bulan Kasımpaşa, özellikle devre sonunda inanılmaz goller kaçırdı. Adem Büyük'ün önce şık vuruşunu Melo kaleye giderken kafasıyla çıkardı, daha sonra da Adem'in boş kaleye vuruşunu Semih Kaya son andaki müdahalesiyle önledi ve 2. golü kurtardı.

Devre Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, ikinci yarının hemen başında yine konuk takım 2. gole yaklaştı. 46'da Babel'in pasıyla karşı karşıya kalan golün sahibi Scarione, bu kez istediği gibi vuramadı ve top Muslera'da kaldı.

Bu pozisyonun dönüşünde Galatasaray da beraberlik golüne yaklaştı. Sneijder'in pasıyla Kasımpaşa savunmasının arkasına sarkan Umut Bulut, yerden vurdu ancak kaleci Isaksson'u geçemedi.

İnanılmaz bir seviyeye çıkan tempo, Kasımpaşa'nın ikinci golüyle sonuçlandı. Savunmadan hızlı çıkan Kasımpaşa'da Tabare Viudez, sağ çaprazdan ceza sahasına girdiği anda yerden sert vurdu ve Arena'da Kasımpaşa adına skoru 2-0 yaptı.

Dakikalar ilerledikçe oyun disiplininden kopan Galatasaray, kalesinde devamlı pozisyon vermeye devam etti. 64'te Adem Büyük'ün şutunda top savunmaya çarptı ve Oscar Scarione'nin önünde kaldı. Arjantinli oyuncu da düzgün bir vuruşla ağları havalandırırken, Kasımpaşa'ya 3-0'lık üstünlüğü getirdi.

Sahada hiçbir varlık gösteremeyen Galatasaray karşısında çok rahat bir futbol sergileyen konuk takım Kasımpaşa, 77'de bir kez daha Muslera'nın koruduğu fileleri havalandırdı. Viudez'in kullandığı köşe vuruşunda kafayı vuran Yalçın Ayhan, skoru 4-0'a getirdi.

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi...