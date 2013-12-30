Sosyal medyada 'mahlûk' sözüne bin 740 lira ceza

Bir internet sitesi üzerinden yapılan imza kampanyasında kullanılan ‘mahlûk’ ifadesi, mahkemece hakaret sayıldı. Mahlûk ifadesini kullanan kişiyi bin 740 lira para cezasına çarptıran mahkeme, davacının toplum karşısında küçük düşürüldüğünü vurguladı.

Bir internet sitesinde düzenlenen sanal imza kampanyasında, avukat Turgay Balaban’a ‘mahlûk’ diyen İnci Uyan, ilk celsede bin 740 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın cezasını alenen işlediği gerekçesiyle önce 2 bin 100 liraya çıkardı, ardından duruşmadaki iyi hali, sabıkasının olmayışını göz önüne alarak bin 740 liraya düşürdü. Ardından ceza, denetimli serbestlik kapsamına alındı. Sanık Uyan, 5 yıl içinde herhangi bir suç işlerse söz konusu ceza işleme konulacak.

Davaya konu olan olay 1,5 yıl önce yaşandı. Turgay Balaban, evinin yakınında bulunan parkta oynayan çocuğunu almaya gittiğinde, başıboş gezen bir sokak köpeğinin 11 yaşındaki oğluna saldırdığını gördü. Bunun üzerine ruhsatlı silahıyla üç el ateş etti. Kurşunlardan biri köpeğin boynunu sıyırarak yaralanmasına sebep oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kendilerini hayvansever olarak nitelendiren bir grup da sosyal medya üzerinden Balaban aleyhinde imza kampanyaları başlattı. İnci Uyan isimli kişi, ‘imzamkampanyası.com’ adlı sitesi üzerinden yapılan sanal imza kampanyasında, Balaban için “Bu tip mahlûklara insan diyorum ve utanıyorum. Cezasız kalmamalı bu hayvan düşmanları.” şeklinde ifadeler kullandı. Balaban’ın şikayet üzerine Uyan hakkında “Kişiye onur, şeref, saygınlığına rencide edici yoluyla hakaret etmek” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılması için Eskişehir 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Uyan, amacının hakaret ve küfür olmadığını, bu nedenle beraat istediğini dile getirdi.

Delilleri ve dosyayı inceleyen mahkeme, sanığın ‘mahlûk’ ifadesini yazarak, davacının toplum karşısında onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği, küçük düşürdüğü gerekçesiyle cezalandırılmasına karar verdi. Buna göre, mahkeme sanık İnci Uyan’ın üzerine atılı hakaret suçunu işlediğinin tespit edildiğinden, suçun işleniş şekli, özellikleri dikkate alınarak TCK’nın 125/1 maddesi gereğince bin 800 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme bu cezayı suçun alenen işlenmesi sebebiyle 2 bin 100 liraya çıkardı. Sanığın durumu, sabıkasının olmayışını göz önünde bulunduran mahkeme, bu cezayı bin 740 liraya düşürdü. Akabinde cezayı denetimli serbestlik kapsamına aldı. Kararı değerlendiren Balaban, son dönemlerde sosyal paylaşım siteleri üzerinden küfür ve hakaretlerin büyük boyutlara ulaştığını belirterek, “Bu tür cezalar insanların sosyal medya üzerinden hakaret, küfür etmelerini engelleyecektir.” dedi.