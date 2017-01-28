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Yaşam

Sosyal medyada kayıp ilanı verilen kadın uyuşturucu kuryesi çıktı

Anne ile kızın, uyuşturucu kuryeliği yaptıkları, son iş için de 10 bin lira aldıklarını itiraf ettikleri öne sürüldü

28 Ocak 2017 11:00

Atatürk Havalimanı’na 20 Ocak akşamı, Fas’tan gelen uçağın bandında kalan son valizi alan olmadı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, narkotik köpeklerinin tepki verdiği valizden 5.5 kilo esrar çıktı. Ertesi gün valizi almak için gelen üniversite 3’üncü sınıf öğrencisi Kader Öztürk gözaltına alındı. Öztürk’ün uçaktan annesi Seyhan Öztürk ile indiği saptandı.

 

Cebini kapatınca...

 

Gözaltına alındığında cep telefonu kapatılan Kader Öztürk’ün arkadaşları sosyal medyadan kayıp mesajları geçerken, anne Seyhan Öztürk de Tekirdağ’da karakola kayıp başvurusu yaptı. Karakol polisleri sistemden, Kader Öztürk’ü narkotik ekiplerinin gözaltına aldığını fark etti. Bağlantıya geçilen narkotik ekipleri, annenin de gözaltına alınması talimatı verdi. Gözaltına alınan anne Öztürk, İstanbul’a getirildi. Anne ve kızla bağlantılı bir kişi daha yakalandı.  



Sosyal medyadan kayıp mesajlarıyla aranan Kader Öztürk’ün o sırada gözaltında olduğu anlaşıldı. Anne ile kızın, uyuşturucu kuryeliği yaptıkları, son iş için de 10 bin lira aldıklarını itiraf ettikleri öne sürüldü.

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