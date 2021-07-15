Sosyal medyada ırkçı ve cinsiyetçi paylaşımlar yaptığı iddia edilmişti; sağlık müdürünün sözleşmesi askıya alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ırkçı ve cinsiyetçi paylaşımlar yapan İstanbul Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürü Adil Yetiş Sarıhasanoğlu’nun sözleşmesinin askıya alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in sosyal medya hesabından Kürtlere ve Alevilere hakaret eden İstanbul Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürü Adil Yetiş Sarıhasanoğlu’yla ilgili soru önergesine yanıt verdi.

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Sarıhasanoğlu'nun ırkçı ve cinsiyetçi paylaşımlarını alıntılayan Koçyiğit Sarıhasanoğlu hakkında adli ve idari soruşturma açılıp açılmadığını, görevden uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığını sordu. Fahrettin Koca verdiği yanıtta soruşturma sürecinin devam ettiğini ve Sarıhasanoğlu’nun sözleşmesinin askıya alındığını bildirdi.

Koca, “Soru önergenizde yer alan hususlarla ilgili Bakanlığımız müfettişince yürütülen disiplin soruşturma süreci halen devam etmektedir. Ayrıca adı geçen kişinin sözleşmesi, soruşturma süresince askıya alınmıştır” dedi. (ANKA)