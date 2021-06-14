Başhekime ait olduğu iddia edilen ırkçı ve cinsiyetçi paylaşımlar sonrası İTO, soruşturma başlattı

İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Adil Yetiş Sarıhasanoğlu'na ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar tepki çekti. Hesaptan ırkçı ve cinsiyetçi sosyal medya paylaşımları yapıldı. İstanbul Tabip Odası (İTO), Dr. Adil Yetiş Sarıhasanoğlu hakkında soruşturma açtıklarını duyurdu.

Twitter üzerinden 2013 ve 2014 yılında paylaşıldığı görülen tweet'lerde Kürtlere ve Alevilere yönelik cinsiyetçi ve ırkçı ifadeler kullanılmış.

Cumhuriyet'in haberine göre, paylaşımlara ait görsellerin ortaya çıkması üzerine sosyal medya kullanıcıları, sözkonusu paylaşımların sahibi olduğu öne sürülen Adil Yetiş Sarıhasanoğlu'na büyük tepki gösterdi. Kullanıcılar İl Sağlık Müdürlüğü'nden de Sarıhasanoğlu hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığı konusunda açıklama istedi.

Sarıhasanoğlu'na ait olduğu iddia edilen skandal paylaşımları şöyle: