"Sosyal medyada haberlerin yüzde 59'u okunmadan paylaşılıyor"

Columbia Üniversitesi ve Fransız Ulusal Enstitüsü araştırmacıları bireylerin sosyal medya platformlarındaki paylaşım alışkanlıklarını izledikleri araştırmada, binlerce kez paylaşılan linklerin sadece yüzde 59'unun kullanıcılar tarafından okunmadığını tespit etti. Araştırma, özellikle haber sitelerini takip eden ve sitelerden link paylaşan birçok kullanıcının haberin içeriğini hiç okumadan paylaştığını ortaya koydu.

AljazeeraTürk'ün haberine göre, araştırmacılar; CNN, The New York Times, The Huffington Post, BBC ve Fox News'un sitelerindeki haberlerin sosyal medyadaki paylaşımlarını bir ay boyunca takip etti. Sosyal medya platformlarındaki tartışmaların haberler etrafında gerçekleştirildiğini belirten araştırmacılara göre kullanıcıların haberleri okumadan paylaşması tipik bir modern bilgi tüketimi alışkanlığı.

"İnsanlar okumak değil paylaşmak istiyor"

Araştırmacılardan Arnaud Legout'nun çalışma ile ilgili yaptığı yazılı açıklamaya göre sosyal medya kullanıcıları, bir haber makalesini okumaktansa onu paylaşmayı tercih ediyor:

"İnsanların bir haberi okumak yerine paylaşmayı tercih etmeleri tipik bir modern bilgi tüketimi davranışı. İnsanlar; bir fikri o fikrin özetine, hatta özetinin özetine bakarak, daha derinlere inmek için herhangi bir efor sarf etmeden oluşturuyor."

Araştırmacıların ulaştıkları sonuçlara göre sosyal medyada haberlerin sunuluş tarzı, kullanıcıların o habere tıklayıp tıklamamasını belirleyen en önemli etken. Araştırmacılar, sosyal medyadaki paylaşım alışkanlıklarının internetteki trendleri anlamlandırmada yardımcı olabileceğini düşünüyor.

"Haberler okunmadığı için yanlış bilgi hızlı yayılıyor"

Araştırmacılar, sosyal medyadaki paylaşım alışkanlıklarının internetteki trendleri anlamlandırmada yardımcı olabileceğini düşünüyor. Sosyal medyadaki 'tık tuzaklarına' dikkat çeken araştırmacılar, bilginin sadece yüzeysel olarak tüketiliyor olmasının yanlış haberlerin daha fazla yayılmasına yol açtığı görüşünde.