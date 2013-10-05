Sosyal medyada gündem Erbakan’ın 1991'deki seçim barajı konuşması

Türkiye demokratikleşme paketiyle birlikte yeniden gündeme gelen seçim barajının düşürülmesini konuşurken, Milli Görüş’ün hayatını kaybeden lideri Necmettin Erbakan’ın 1991 yılında TRT’de yayınlanan bir açık oturumda yaptığı seçim barajı konuşması, sosyal medyada günün konusu oldu.

Dönemin Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın 1991 yılında TRT’de yaptığı bir konuşma Ekşisözlük’te “Günün videosu” olarak yayınlandı. Video, kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Tüm liderleri bir araya getiren açık oturum

1991 Türkiye Genel Seçimleri öncesinde, TRT1’de yayınlanan ve dönemin Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel, Sosyaldemokrat Halkçı Parti lideri Erdal İnönü, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Bülent Ecevit ile İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in katıldığı açık oturumda Erbakan’ın “seçim barajıyla” ilgili ifadeleri dikkat çekiyor.

Her gün Mason locası kuruyorsunuz

Açık oturumda, Türkiye’nin 1991 seçimlerine gittiği süreçte Başbakan olan Mesut Yılmaz’ın yaptığı konuşmanın ardından söz alan Erbakan, “En büyük kabahat ANAP’tadır. Şereften bahsediyor, hangi şeref. ANAP Seçim Kanunu’nu değiştirdi. Bütün antidemokratik tahkikatları yaptı. Bütün hileleri koyan bu ANAP’tır. Allah’ın büyüklüğüne bakın ki, kendi koydukları barajlarda kendileri boğuluyor. Çırpınıp duruyorlar. Kim hile yaptıysa, sonunda kendi yaptığı hileden kendisi perişan olmuştur. Siz her hafta 30 tane Rotary Kulübü, Mason locası kuruyorsunuz. İki insan birlikte dua ederse hapse giriyorsunuz. Hangi özgürlükten, hangi düşünce özgürlüğünden bahsediyorsunuz, nedir sizin şu haliniz” diye soruyor.