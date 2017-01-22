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Yaşam

Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi: Ponçik ve yoğurt çiçeği

Selçuk Yöntem’in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e sorulan iki soru gündeme damga vurdu

22 Ocak 2017 19:48

Sunuculuğunu Selçuk Yöntem'in üstlendiği ve ATV’de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının dünkü bölümünde sorulan iki soru sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Sorulardan biri Türk Dil Kurumu’nun (TDK) sözlüğüne giren kelimelerle ilgiliydi. Sallapati, atmasyon, kanka ve ponçik kelimelerinden hangisinin Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne girmediği soruluyordu. Sorunun doğru cevabı ponçikti.

Ponçik nedir? 

Yarışmacının bilmekte zorlandığı soruyla ilgili Selçuk Yöntem bir açıklama yaparak ‘ponçik' kelimesinin aynı zamanda bir poğaça türünü ifade ettiğini söyledi. 

Yarışmacı ponçik kelimesinin küçük çocuklar sevilirken uydurulmuş bir kelime olduğunu dile getirdi. Çift cevap hakkını kullanan yarışmacı sorunun doğru cevabını bildi.

Yoğurt çiçeği nedir?

Diğer bir soru ise “yoğurt çiçeği” olarak bilinen çiçeğin hangi çiçek olduğu şeklindeydi. Şıklar manolya, hanımeli, orkide ve papatya olarak sıralandı. Yarışmacı telefon jokerini kullanıp arkadaşını arayarak bu soruya orkide cevabını verdi. Ancak doğru cevap papatya olacaktı. Yarışmacı bu soruyu bilemeyerek elendi.

Halk arasında papatyaya yoğurt çiçeği denmesi, çoğu kişi için yeni bir bilgi olduğundan sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

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