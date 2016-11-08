Sosyal medyada Diriliş Postası'na tepki

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Diriliş Postası gazetesi, 6 Kasım günü manşetinde Kemalizmi hedef alarak “Bir İngiliz prangası Kemalizm” ifadesini kullanması sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Gazetenin manşetinde, “Bir İngiliz prangası Kemalizm” başlıklı haber yer aldı. Habere ilişkin fotoğrafta, zincirlenmiş ayak ve İngiltere bayrağı da vardı. Haberde, “M. Kemal kurtarıcı mı, yoksa İngiliz'in istese de kendi eliyle yapamayacağı İslam'ı yok etme, Müslümanları dinden uzaklaştırma projesinin yılmaz bir uygulayıcısı mı? Ya da İngilizlerin, Müslümanların boynuna, koluna, ayağına taktığı bir pranga mı?” sorusu yer aldı.

Haberde, ‘'İngiltere, Kemalist kadro eliyle Türkiye'de Müslüman kimliğini yok etmeye çalıştı. Harf devrimi ile Kur'an alfabesini ortadan kaldırıp yerine Latin alfabesini getiren Kemalist kadro, sekülerizmi pranga olarak bu milletin boynuna astı” dendi.

Twitter kullanıcıları Türk Hava Yolları'nın Diriliş Postası'nı uçaklarında ücretsiz olarak dağıtmasına "Hainsin THY" etiketinin altında tepki gösterdi.

Sözcü, Birgün ve Evrensel gibi gazetelerin uçaklarda dağıtılmasına izin vermeyen THY'nin dağıttığı gazeteler arasında Diriliş Postası da bulunuyor.