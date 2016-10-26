Sosyal medyada 'canlı' para; pazar 2021 yılında 70 milyar doları aşacak

Periscope, Youtube ve Facebook’tan sonra Instagram da canlı yayına geçmeye hazırlanıyor. Şirketlerin iştahını kabartan bu pazarın 2021 yılında 70 milyar doları aşacağı öngörülüyor. İçerikler şirketlere de paylaşanlara da para kazandırıyor.

Habertürk'ten Naime Sert'in analiz haberi şöyle:

Amerikan pop kültürünün ikonik isimlerinden sanatçı Andy Warhol’un 1960’larda söylediği “Gelecekte herkes 15 dakikalığına meşhur olacak” sözü gerçek oluyor. Periscope, Youtube ve Facebook’tan sonra Instagram da canlı yayın (Live streaming) özelliğini hizmete sunmaya hazırlanıyor. Stream adı verilen akıcı videoların, normal videolardan 10 kat fazla izlendiği ileri sürülüyor. Ancak sosyal medyadaki canlı yayınların tek amacı sıradan insanları cep telefonları aracılığıyla ünlü yapmak değil, şirketlere yeni reklam alanları yaratmak. MarketsandMarkets’in araştırmasına göre bu yıl küresel canlı yayın pazarının 30.3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Rakamın 2021 yılında ise 70 milyar doları aşacağı öngörülüyor. Araştırmaya göre gelecekte videoların yüzde 50’si cep telefonları üzerinden izlenecek. Özellikle bulut temelli canlı yayın çözümlerinin pazarı büyüteceği öngörülüyor.

TV’lerin başını ağrıtıyor

Canlı yayın uygulamaları son dönemde özellikle şifreli yayın yapan TV’lerin başını ağrıtıyor. Nedeni ise mobil platformlardan yapılan yasadışı canlı yayınlar. Ekim ayı başında İngiltere’de Premier Lig izleyici sayısı yüzde 19, ABD’de Amerikan Futbol Ligi’nin izleyici sayısı yüzde 10 azaldı. Yasal olmayan yayınların kasımda yapılacak Süper Lig ihalesini de etkilemesi bekleniyor.

Bir sonraki adım sanal gerçeklik

2009 yılına kadar Youtube’un tekelindeki dijital video pazarı, Facebook’un reklam videoları yayınlamaya başlamasıyla birlikte hareket kazanmış, Meerkat, Periscope gibi uygulamalarla son iki yılda popüler olmuştu. Canlı video yayınlarını geleceğin üç boyutlu canlı yayın deneyimleri ve 360 derecelik görüntü özelliğine sahip videolar için köprü olarak görenler de var. Şirketler bu nedenle sanal gerçeklik (virtual reality) ve artırılmış gerçeklik (augmented reality) için büyük yatırımlar yapıyor. Goldman Sachs’a göre, 2025 yılında sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ve AR teknolojileri 80 milyar dolarlık bir pazar oluşturacak.

Takipçin kadar kazan

Yakın bir gelecekte cep telefonları üzerinden izlenecek videoların oranı % 50’yi geçecek.

Sosyal medyada tek paylaşım 300 bin dolar

Sosyal medyadaki paylaşımlar kendi şöhretlerini yaratırken bu kişilere takipçi sayılarına göre para da kazandırıyor. Captiv8’in takipçi sayısı aralığını baz alarak platformların reklam gelirlerini kıyaslayan araştırmasına göre YouTube’da 7 milyondan fazla takipçiye sahip biri, herhangi bir marka için yaptığı tek bir paylaşımla ortalama 300 bin dolar kazanabiliyor. Aynı takipçi sayısına sahip isimler Facebook’taki paylaşımları için ortalama 187 bin 500 dolar, Instagram ve Snapchat’te 150 bin dolar; Vine’da 112 bin 500 dolar; Twitter’da ise 60 bin dolar kazanıyor. 100 bin ila 500 bin takipçi içinse Youtube 12 bin 500 dolar; Facebook 6 bin 250; Instagram ve Snapchat 5 bin dolar kazandırıyor.

Asya-Pasifik ülkeleri açık ara önde

Cep telefonu üzerinden canlı video yayınlamada Asya açık ara önde. Güney Kore’de özellikle yemek videoları çok ilgi görüyor. 200’den fazla canlı yayın platformunun bulunduğu Çin’de ise pazar 1.3 milyar doları aştı. Özellikle Rusya ve Hindistan gibi ülkelerde akıllı telefon kullanım oranının artması canlı video pazarını artıran en önemli etken olarak görülüyor.

Google TV 2017'de yayında

Mobil canlı yayının geleneksel televizyonlara ağır bir darbe vurup vurmayacağı tartışılırken Google’ın da 2017 yılında internet üzerinden yayın yapacak bir TV hizmeti için çalıştığı ileri sürüldü.

İki yılda yzde 532 arttı

eMarketer araştırmasına göre, videoların, mobil cihazlar yoluyla Facebook’ta izlenme oranı son iki yılda yüzde 532 arttı. Tüm mobil videolarda bu oranın 2018 yılına kadar 14 kat artması bekleniyor. Facebook’ta videoların yüzde 65’i mobil cihazlardan izlendi. Facebook da, canlı yayın uygulaması Facebook Live’a içerik üretmeleri için 100 ünlü isimle ve medya şirketleriyle anlaştı.

Bulut temelli çözümler izlenme oranlarını arttıracak

Küresel çapta canlı yayın video (Live streaming) pazarının bu yıl sonunda 30.3 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Araştırmalar bulut temelli çözümlerin desteğiyle pazarın 2021 yılında 70 milyar doları aşacağını gösteriyor.

Müzikte abonelik artıyor

2020 yılında küresel dijital müzik pazarının 10 milyar doları bulacagı tahmin ediliyor. Canlı akıs pazarın yarısından fazlasını olusturacak.